“Vamos a demandar el partido”: Daniel Ossa, presidente del DIM

En la imagen, Daniel Ossa, presidente ejecutivo del Deportivo Independiente Medellín

Luego de la caída del Deportivo Independiente Medellín ante Pereira por 1-0 en la fecha 17, el Deportivo Independiente Medellín emitió un comunicado en el que exige los puntos debido a los casos de Coronavirus que presentó su rival.

No obstante, su rival emitió previamente un comunicado en el que aseguró que “Al inicio del encuentro por la fecha 17, ninguno de los jugadores presentó algún síntoma asociado a la COVID-19”.

Lo que no impidió que el DIM respondiera: “El Equipo del Pueblo S.A. informa que hoy ha radicado una demanda para que se sancione al Deportivo Pereira de acuerdo con lo previsto por el artículo 83 d) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 del mismo cuerpo disciplinario”.

El comunicado añadió que “El club presentó en los términos y tiempos establecidos una denuncia ante la Comisión Disciplinaria del campeonato, en el partido disputado el 06 de abril del presente año”.

A lo que el presidente del equipo, Daniel Ossa, exigió al Pereira que “Se respeten los protocolos y se cumplan los reglamentos. Perdimos el partido futbolísticamente y luego recibimos un llamado en el que nos dicen que Pereira había jugado con 5 personas positivas”.

El dirigente acudió a ESPN Radio Colombia para sentar su posición con lo que, de acuerdo con su punto de vista, es una irregularidad que perjudicó a su equipo.

“El protocolo Covid no da los puntos pero nuestro argumento tiene varias posturas. Nos tomamos varios días para no entrar en imprecisiones. El equipo no fue consecuente con el protocolo y puso en riesgo la salud de sus jugadores y la nuestra. Vamos a ir hasta las últimas instancias”

Para Ossa, que Pereira no hubiera informado de la situación de salud de sus jugadores acarreó un perjuicio inmenso al DIM, lo que lo motivó a él a exigir las pruebas tomadas al rival en momentos previos al encuentro.

Partido de la Liga Betplay en el que Pereira, al parecer, se presentó con jugadores positivos para covid-19

“Hoy le enviamos una carta al presidente Jaramillo para que nos envíe la última prueba del Pereira y en qué fecha la hizo. Nos la mandó y eso formó parte de la demanda”,

Ossa declaró que acatará la decisión del comité disciplinario, quien tendrá la última palabra en esta situación, pero demandó “mayor seriedad” de los participantes en la Liga Betplay-Dimayor para que ésta no se vea empañada por conductas irregulares o anómalas.

El dirigente resaltó que el DIM ha sido protagonista tanto en la cancha como en condiciones extradeportivas, pero directivos, jugadores y cuerpo técnico, deben ser “disciplinados y rigurosos” para cumplir el reglamento y los protocolos ordenados por las autoridades sanitarias del país.

Deportivo Independiente Medellín, en el noveno lugar del campeonato, sumó a sus filas a un recuperado Hernán Darío Gómez, con quien buscará entrar a los ocho en las últimas dos fechas que restan de la competencia.

De ganar los tres puntos extra en tribunales, el ‘Poderoso’ entraría más cómodo a la recta final del certamen con muchas más posibilidades de entrar a los cuartos de final del torneo.

Actualmente, empata con el América de Cali en puntos, pero no en diferencia de goles, con un balance a favor de los ‘Diablos rojos’ de +5 mientras que los de la capital de la montaña alcanzan +4.

SEGUIR LEYENDO: