Fecode rechaza “linchamiento” contra profesora que puso tarea sobre ‘falsos positivos’ y la responsabilidad de Álvaro Uribe

Un escándalo surgió por una tarea que dejó una profesora de la ciudad de Cali a sus estudiantes sobre ‘falsos positivos’. En el taller que reveló la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, se leen preguntas como “¿Cuál es la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en el tema de los falsos positivos?”, lo que generó rechazo.

“En un colegio de Cali una profesora usó las actividades académicas para adentrar a sus alumnos, sin la mínima ética profesional ni rigor informativo, en un tema tan delicado y grave como lo son los falsos positivos”, denunció la congresista.

La noticia se viralizó en las redes sociales junto al nombre de la docente Sandra Ximena Caicedo, autora del taller, y a quien acusan de querer adoctrinar a sus estudiantes. Ante esa ola de comentarios, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), salió en su defensa asegurando que se trata de un linchamiento y persecución injustificada contra la maestra.

“Rechazamos el linchamiento mediático del que está siendo víctima la compañera docente Sandra Ximena Caicedo y, en general, la persecución, señalamientos y amenazas contra el Magisterio Colombiano. No se puede juzgar sin conocer el contexto de la cátedra”, señaló la organización académica.

Por su parte, Eufemia Mosquera de Fecode del Valle del Cauca, dijo a W Radio que, “la tarea viene por unas inquietudes de los estudiantes sobre los ‘falsos positivos’, entonces si fuera un adoctrinamiento, de una vez la docente hubiera dado el concepto y no hubiera puesto la tarea de investigación”.

Desde algunas cuentas comparten además la fotografía de la profesora y piden en la red social de Twitter que la “identifiquen” como la maestra que está adoctrinando niños en Cali. “Amigos les pido por favor difundir la imagen de la “Profesora” que está adoctrinando a los niños de Cali. Su nombre es SANDRA XIMENA CAICEDO. En su taller está infundiendo odio y mentiras hacia nuestros militares y hacia Álvaro Uribe”, señala una usuaria.

La guía muestra las preguntas que tienen que responder los estudiantes sobre el escándalo en el que las Fuerzas Militares colombianas hicieron pasar civiles como guerrilleros caídos en combate.

“¿Cuál es la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en el tema de los falsos positivos?”, es una de las preguntas de la tarea, en la que también pide a los alumnos de noveno grado determinar: “¿Quiénes fueron los encargados de planear, ordenar, ejecutar y llevar a cabo los falsos positivos? ¿Cómo funcionaba esa cadena mando? y ¿Cómo lograban que los soldados se sumaran tan fácilmente a cometer estos actos tan macabros?”.

La profesora también pide a sus estudiantes indagar sobre las Madres de Soacha y en qué ha consistido su lucha en relación con los ‘falsos positivos’.

“Esto es un claro ejemplo del adoctrinamiento al que someten a niños y jóvenes en algunos colegios del país. No se puede olvidar que las aulas son para educar y no para manipular”, agregó Guerra, y al mismo tiempo le pidió al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación de Cali “ponerle la lupa a este hecho que no solo abusa de la autoridad pedagógica propia de cada institución, sino que se aleja bastante del deber ser de la educación en Colombia”, manifestó la senadora.

