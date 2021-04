Alfredo Morelos habló de su futuro y de los actos racistas de los que ha sido víctima

Alfredo Morelos se confesó, habló de su futuro y de los actos racistas de los que ha sido víctima. via REUTERS/Andrew Milligan

Uno de los atacantes colombianos con más prospecto en el fútbol mundial es Alfredo Morelos, su racha goleadora y su actual título con el Rangers lo destacan como uno de los delanteros en Europa más pretendidos por diferentes clubes. A pesar de su juventud, pues apenas tiene 24 años, es actualmente el tercer máximo goleador cafetero en tierras del ‘Viejo Continente’.

Su paso por el Rangers de Escocia ha sido impresionante, desde su llegada en la temporada 2017/18, ha convertido 93 anotaciones en 176 partidos. Sus números han sido espectaculares puesto que sobrepasó los 29 goles en las dos temporadas anteriores y ya ha celebrado 27 dianas en torneos internacionales.

En una reciente entrevista con Win Sports, el ‘Bufalo’ reconoció que se siente en un gran momento y tras conseguir el título de liga quiere ir por la Copa.

“Me siento muy feliz, sacar este título era muy importante para nosotros, ahora tenemos un propósito que es la Copa e iniciar con pie derecho el año, el equipo ha hecho cosas importantes tanto en el fútbol nacional como internacional. Ahora quiero seguir sumando goles, asistencias y seguir dando buen fútbol”, afirmó.

Y es que el campeonato logrado pasará a la historia no solamente por ser el jugado en la época del covid-19, sino porque cortó una hegemonía del Celtic en el fútbol de ese país, además, fue el primer título del Rangers en los últimos 10 años. Según reconoció el jugador, que en los videos de celebración se mostró bastante contento y satisfecho con su trabajo, la celebración fue una locura total y, a pesar de que nadie podía salir a las calles, la gente celebró y grito junto a ellos.

Su nombre ha sonado en diferentes países y se ha relacionado con varios clubes que desean contar con sus derechos, pese a que el año anterior parecía tener todo arreglado con un club francés, su traspaso no se concretó y terminó quedándose en Escocia.

“Estoy muy feliz con Rangers, lo que he vivido aquí me ha hecho feliz, ahora queremos la Copa, mis expectativas están aquí, pero si viene una linda oportunidad las vamos a analizar de que sea buena para mí, quiero estar en competencia y si se da la oportunidad así va a ser, Rangers entiende la situación y entienden que ya hecho todo acá y hay que terminar bien”, dijo sobre su futuro.

Morelos también ha sido convocado con la Selección Colombia y espera poder seguir siendo tenido en cuenta por el entrenador Reinaldo Rueda, pues sabe que si realiza buenas actuaciones puede ganarse un lugar junto a los mejores.

“El tema de la selección es algo muy lindo para un jugador, siempre es un orgullo vestir la camiseta, aún no he tenido contacto con el profe, pero sí con el cuerpo médico, siempre están pendientes de nosotros. Yo quiero seguir haciendo las cosas bien, seguir sumando, entrenándome bien para lo que se viene a corto plazo”, mencionó.

Pero todo no ha sido color de rosa en su carrera, en algunas ocasiones ha sido víctima de varios señalamientos que a cualquier jugador afectaría, pero él reconoce que no es de esos, pues su fortaleza mental lo mantiene enfocado en sus objetivos.

“He aprendido mucho de todo lo que me ha pasado y gracias a Dios no presto mucha atención de lo que dice la gente, confío en el trabajo que tengo, en lo que tengo que hacer en la cancha y eso es lo que hago todos los días y estoy dichoso de todo lo que he hecho esta temporada”, dijo.

El racismo es otro de los temas que lo ha involucrado, según confesó, han sido varias las veces que lo han agredido como también a su familia. Además, tocó el tema de su compatriota Davinson Sánchez, jugador del Tottenham, quien recientemente fue maltratado con insultos racistas.

“Estoy en contra del racismo, eso es muy feo, yo lo viví y uno se siente muy dolido. Yo le mandé un mensaje de apoyo a Davinson para que siguiera adelante y que yo estaba con él. A mí se me han metido con mi mamá, me hicieron una pancarta, pero yo soy un jugador muy fuerte y eso no va a derrumbar mis sueños”, concluyó.

Desde su llegada a Europa, Morelos se ha caracterizado por ser una máquina de goles, pues en 238 partidos ha marcado 139 goles, vistiendo las camisetas de HJK Helsinki (Finlandia) y Rangers FC (Escocia). Estos números lo ubican como el tercer máximo goleador colombiano en ese continente, por detrás de Radamel Falcao y Carlos Bacca.

