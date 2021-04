Con conmovedor video ‘La Liendra’ recordó su historia de vida

Foto de redes sociales.

Por medio de un video en Instagram, ‘La Liendra’ recordó a sus seguidores su historia de vida. Para sorpresa de muchos, que lo siguen luego de volverse famoso, el influenciador no ha tenido las cosas fáciles en la vida, pues ha tenido que guerrear para tener lo que hoy en día disfruta.

El video empieza mostrando al youtuber en 2016 en la tienda de su madre, donde también quedaba su casa. La estructura no era moderna y estaba hecha de madera, sin embargo, se ve al joven feliz y orgulloso de lo que tenía, eso si, luciendo un aspecto muy diferente al de hoy en día. Mauricio hace un tour de su casa de ese entonces, mostrando la sala, los cuartos, entre otros espacios, los cuales, algunos, no tenían techo sino que los cubrían de tela.

Asimismo, muestra el barrio en el que creció, que aunque es humilde, el influenciador lo describe como el lugar “donde vive la gente más parchada del mundo”.

La calle fue su acompañante durante mucho tiempo hasta que hace algunos años conoció el poder y el mundo de las redes sociales. ‘La Liendra’, siendo un analfabeto digital, empezó a crear contenido para Instagram sin saber cómo ni cuándo se ganó el cariño y el reconocimiento del público.

A lo largo del video, se ve la evolución del influenciador, quien desde un principio tuvo claro uno de sus sueños cuando llegara lejos: comprarle una casa a su madre.

De hecho, recientemente el joven le regaló una nueva casa, ubicada en el barrio en el que el joven pasó los primeros años de su vida, por lo que su madre guarda un gran valor sentimental por la locación de su nuevo hogar.

En sus historias de Instagram, ‘La Liendra’ dio los detalles de la reacción de su mamá al enterarse de su nueva propiedad. “¡Madrecita hermosa! ¿Por qué está tan contenta?” pregunta, a lo que la señora responde: “¡Porque ya tengo otra casa!”.

Como es costumbre entre los influenciadores, Mauricio no dejó de lado ningún detalle y contó a sus más de cinco millones de seguidores cómo se dio la compra del nuevo lugar.

El regalo de ‘La Liendra’ a su mamá no es algo nuevo, pues en 2018, entre lágrimas, la sorprendió con “una mansión”, como fruto de los ingresos que había obtenido como creador de contenido. “Tal vez este video no sea de risa, tal vez en este video no aparezca golpeándome, pero este es el video más importante de mi vida. Por fin pude comprarle una casa a mi mamá”, dijo en aquel entonces.

Al final del video, ‘La Liendra’, muestra su actual hogar y envía un mensaje motivador a todos sus seguidores para que no desfallezcan y luchen por sus sueños sin importar su situación económica.

“Sin importar el lugar donde naciste ni el nivel económico que tengas siempre puedes cambiar tu justicia y la de tu familia. Solo cree en ti y lucha por eso que deseas y anhelas. No solo por ti si no también por ellos”, escribió en el video.

‘La Liendra’ asegura que su éxito está relacionado con el hecho de que antes de él no había alguien “feo y pobre” que se atreviera a hacer videos cómicos y representativos de la realidad colombiana.

