La actriz Alina Lozano fue diagnosticada con ‘culebrilla’, una dolorosa enfermedad

Alina Lozano, quien interpreta a ‘Doña Nidia’ en la novela ‘Pedro, el escamoso’, usó su cuenta de Instagram para dar una recomendación de salud, a raíz de un episodio que vivió durante esta Semana Santa.

En el video, la actriz explicó que en medio de un dolor que asumió como un espasmo en la espalda, utilizó unas gotas de cannabis que le ocasionaron algunos efectos incómodos.

“Pasé una Semana Santa de mucho sufrimiento físico, de mucha angustia. Yo me automediqué por un supuesto espasmo que tenía en la espalda con unas gotas de cannabis, que me pusieron a alucinar, tuve una crisis de pánico. Me tuve que ir de urgencias”, dijo la colombiana.

Sin embargo, días después el malestar general, con vértigo y náuseas, no se le quitaba por lo que decidió acudir a un médico para que la diagnosticara y ayudara a controlar los efectos de las gotas de cannabis y el espasmo muscular.

“Empecé a sentir un malestar general que no era normal. El espasmo en la espalda, agudizado. Me fui para la clínica. Desesperada, con vértigo, con nauseas. Estaba desesperada del dolor”, recordó.

Al ser atendida, ella sugirió que le hicieran una radiografía y cuando tuvieron los resultados se dieron cuenta que la columna estaba bien.

En ese momento, la profesional le pidió que le dejara ver la zona lumbar y Alina, muy apenada, le contó a su médica que tenía una alergia por una ‘crema’ que había utilizado en esa zona, sin embargo, la doctora al revisarla pudo ver unas ampollas en la zona baja de la espalda que desafortunadamente no eran producto de una alergia como la actriz lo describió.

Lozano fue diagnosticada con y el resultado del chequeo el resultado era claro, Alina tenía Herpes Zoster, más conocida como ‘culebrilla’.

“Me ve la doctora y me dice: ‘¿Qué es esto, Alina? Tienes ampollas en toda la parte lumbar. Tienes herpes zóster, lo conocido popularmente como ‘culebrilla’. Es una enfermedad muy dolorosa, por eso estás tan mal’”, detalló.

Lozano procedió a explicar lo dolorosa que puede ser la ‘culebrilla’.

“Este herpes produce un dolor tan terrible, porque donde se instala es como que infecta el nervio que haya por ahí. Ustedes no saben lo que es este dolor. Qué dolor. Yo he sido una persona saludable y es la primera vez que siento un dolor tan profundo, interno. Valoro la medicina, mi familia, mi sobrina. Es la fragilidad, la vulnerabilidad”, afirmó Alina.

Por último, la actriz cerró su mensaje con la recomendación de no auto diagnosticarse, como ella lo hizo, ya que si hubiera ido al médico inmediatamente el dolor lo hubiera podido controlar.

“Primero, no se auto diagnostiquen. Vayan al médico. No oficien de doctores, como hago yo. Vayan el médico. Hay una vacuna para este herpes. En mujeres mayores es importante aplicarse la vacuna. Les sugiero que le pregunten a su médico por este herpes zóster, la conocida ‘culebrilla’. No le deseo este dolor a nadie”, concluyó.

