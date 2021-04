Por resistirse a un robo, mujer terminó con un cuchillo incrustado en su rostro

La mujer iba rumbo a su lugar de trabajo cuando fue interceptada por dos sujetos que pretendían robarla. Vía: El Heraldo

Un aberrante hecho de inseguridad en el país se registró en las últimas horas en Cartagena, de acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de la ciudad, la más reciente víctima es una mujer que terminó gravemente herida luego de que un par de delincuentes, que pretendían robarla, le dejaran un cuchillo incrustado en su rostro.

La problemática de hurtos que se presenta en la Ciudad Heroica ha crecido considerablemente en los últimos días, pues los criminales, armados en la mayoría de casos, no tienen piedad a la hora de interceptar a los ciudadanos y arrebatarles sus pertenencias. Sin importar la hora, lugar o edad de la persona atacada, los sujetos no piensan dos veces en herir a quien se oponga a sus pretensiones.

El nuevo caso se presentó en el barrio El Pózon, una mujer identificada como Yoleydis Montaban Hernández, de 35 años, quien se desempeña como guarda de seguridad de un centro comercial en la ciudad y se dirigía a su lugar de trabajo, fue interceptada por dos sujetos que la amenazaron con armas blancas, pero al mostrar un poco de resistencia, los hombres la agredieron varias veces con un cuchillo que al final terminó incrustado en su nariz.

El padre de la víctima, Humberto Montalban, habló con RCN Radio y contó su versión de los hechos que por poco terminan con la muerte de su hija.

“Eran las 4:35 de la mañana cuando íbamos saliendo, yo siempre desde que ella trabaja la acompaño a esa hora a coger el bus que la conduce al Centro Histórico de la Ciudad donde labora. Ya saliendo se nos aparecieron dos muchachos jóvenes, uno traía un machete como de 30 centímetros, y el otro traía un cuchillo y nos amenazaron”, afirmó.

Lo impresionante del hecho se presentó una vez intentaron agredirlo, pues su hija en la intención de defenderlo resultó herida por uno de los hombres que sin compasión alguna se abalanzó sobre ella con el cuchillo.

“La primera reacción de uno es defenderse, inmediatamente me mandaron a mí un machetazo, mi hija metió la mano para evitar que me dieran y le cortaron dos dedos. Luego el otro, el que tenía el cuchillo, se le abalanzó y se lo enterró en la cara”, comentó.

Los momentos fueron de alta tensión, según mencionó Humberto, una vez los hombres huyeron tanto él como su hija trataron de llegar al sitio médico más cercano para buscar una atención, pues al ser de madrugada las calles estaban solas y no podían pedir ayuda.

Ambos llegaron al Centro de Atención Permanente de El Pozón, ubicado a dos cuadras de donde ocurrieron los hechos, allí fue atendida por el personal de salud y posteriormente fue remitida a la Clínica La Ermita en donde le fue practicada una cirugía maxilofacial, ya que también presentaba otra herida en el cachete del mismo lado donde le incrustaron el arma corto punzante.

“Por la nariz le entró el cuchillo, eso era muy delgadito, afortunadamente no le llegó a la columna, el cuchillo le llegó hasta un poquito más allá de la garganta, pero por fortuna no le dañó ningún órgano. Me siento impotente, sentí ganas de correr tras ellos para que me mataran, pero era más importante atender a mi hija”, argumentó Humberto.

La joven fue intervenida quirúrgicamente y en los próximos días se definirá si es necesario que sea sometida a una reconstrucción de rostro por parte de un cirujano plástico.

Ante esto la Policía Metropolitana de Cartagena, por medio del coronel Harold Esneider Melo, comandante operativo y de seguridad de la institución, indicó que se están realizando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los agresores y lograr su judicialización.

“Rechazamos y repudiamos la agresión ocurrida el domingo en horas de la madrugada. Estamos en la búsqueda de este delincuente y pedimos el apoyo de la comunidad para capturarlo y ponerlo a órdenes de la Fiscalía”, declaró el oficial, según El Heraldo.

