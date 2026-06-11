Colombia

Bogotá celebrará la XV edición del Festival por la Igualdad con más de 30 actividades y tres marchas Lgbti entre el 14 de junio y el 4 de julio

La programación incluirá teatro, conciertos, cine, ferias de emprendimiento, jornadas ambientales y eventos deportivos, según la Alcaldía Mayor, que enmarca el plan en la estrategia institucional “En Bogotá Se Puede Ser”

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El Festival por la Igualdad transforma a Bogotá en un referente de inclusión, con eventos que abarcan desde danza flamenca hasta arte transformista - crédito Alcaldía de Bogotá
El Festival por la Igualdad en Bogotá se realizará del 13 de junio al 17 de julio con una agenda de más de 30 actividades culturales, artísticas, deportivas y académicas - crédito Alcaldía de Bogotá

Del 13 de junio al 17 de julio, Bogotá será escenario del Festival por la Igualdad, que para 2026 cumple 15 años y ofrecerá una programación diversa con actividades culturales, artísticas, deportivas y académicas, además de tres marchas ciudadanas que visibilizan la lucha y los derechos de los sectores Lgbti.

El Festival por la Igualdad es una iniciativa liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la Secretaría Distrital de Planeación, y se desarrolla en el contexto de la estrategia ‘En Bogotá Se Puede Ser’. Desde hace 18 años, la ciudad ha impulsado políticas públicas pioneras para garantizar los derechos de la población Lgbti, consolidándose como referente nacional en la inclusión y la diversidad.

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“A través del arte y la cultura buscamos dar visibilidad a los sectores sociales Lgbti y promover una Bogotá inclusiva que no tolera la discriminación. Este año insistimos en que en derechos no podemos dar #NiUnPasoAtrás”, expresó David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Bogotá. Para 2026, la agenda del Festival incluye más de 30 actividades que van desde teatro, conciertos y cine hasta ferias de emprendimientos, jornadas ambientales y eventos deportivos.

Talleres sobre memoria histórica y diversidad honrarán las historias de personas Lgbti víctimas del conflicto armado en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá
La agenda va del 13 de junio al 17 de julio e incluye eventos culturales, deportivos y académicos organizados por la Alcaldía y entidades distritales - crédito Alcaldía de Bogotá

Fechas y recorridos de las marchas Lgbti en Bogotá

Uno de los ejes centrales del Festival serán las tres marchas ciudadanas, todas convocadas y acordadas por la ciudadanía y respaldadas por la Administración Distrital en el marco del derecho a la protesta social. Las movilizaciones buscan reafirmar la visibilidad, la diversidad y la exigencia de derechos de las personas Lgbti y se desarrollarán en las siguientes fechas:

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  • Marcha del Sur: domingo 14 de junio, 12:30 p. m. – El recorrido inicia frente a la antigua fábrica Bavaria y culmina en el Parque El Fuego, en Fontibón. La movilización conmemora los 18 años de la Marcha Lgbti del Sur bajo el lema “Diversxs en identidad, Unidxs en la lucha”.
  • Marcha Distrital de la Ciudadanía Lgbti: domingo 28 de junio, 10:00 a. m. – El punto de partida será la carrera 7 con calle 59 y el recorrido finalizará en la Plaza de Bolívar. En la XXX edición, la ciudadanía es protagonista de la movilización más multitudinaria y emblemática del orgullo en Bogotá.
  • Yo Marcho Trans: sábado 4 de julio, 9:00 a. m. – El encuentro comienza en el Parque Los Girasoles y se dirige hacia el Parque Florida Blanca, bajo el lema “Somos todes el polvo de las mismas estrellas”. Esta jornada destaca la visibilización y reivindicación de los derechos de las personas trans y no binarias.

La programación de marchas refleja el compromiso de la ciudad con la garantía del derecho a la protesta y el reconocimiento de la diversidad. Cada movilización contará con actividades culturales y artísticas, así como con la presencia de organismos de derechos humanos y representantes institucionales.

Tres marchas ciudadanas serán protagonistas del festival con apoyo de la Administración distrital y en defensa de la protesta social - crédito Alcaldía de Bogotá
La Marcha del Sur se realizará el 14 de junio desde la antigua fábrica Bavaria hasta el Parque El Fuego, en Fontibón, por los 18 años de la Marcha Lgbti del Sur - crédito Alcaldía de Bogotá

Programación cultural, deportiva y académica: más de un mes de actividades

Durante el festival, la ciudadanía podrá disfrutar de más de 30 actividades organizadas por entidades distritales y alcaldías locales. Entre los eventos destacados se encuentra la décima versión de La Noche y Las Luciérnagas en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, que celebrará la diversidad a través de expresiones drag, transformismo y activismo queer. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo ofrecerá el concierto “Amor, deseo y libertad: voces queer a través del tiempo”, a cargo del tenor colombiano Luis Hernández-Luque, y la obra “En mitad de tanto fuego”, de Alberto Conejero (España).

El festival también incluye el Fiestón Lesbiarte, centrado en la visibilización de mujeres lesbianas, bisexuales y disidentes del género, con batucadas, torneos deportivos y muralismo. La Cinemateca de Bogotá celebrará el Ciclo Rosa, que cumple 25 años promoviendo la diversidad sexual y de género a través del cine y las artes audiovisuales, con programación del 19 al 28 de junio.

En el Parque de los Hippies, se relanzará el sector Distrito Diverso – La Playa, con jornadas de embellecimiento, ferias, siembras y actividades de sensibilización. La agenda también contempla conversatorios, talleres de literatura y memoria, izadas de banderas en entidades distritales y una feria de emprendimientos en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella del 26 al 28 de junio.

La Marcha Distrital de la Ciudadanía Lgbti se hará el 28 de junio desde la carrera 7 con calle 59 hasta la Plaza de Bolívar, en la XXX edición del orgullo en Bogotá - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
La Marcha Distrital de la Ciudadanía Lgbti se hará el 28 de junio desde la carrera 7 con calle 59 hasta la Plaza de Bolívar, en la XXX edición del orgullo en Bogotá - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Asimismo, la ciudad vivirá semanas de conciertos, muestras artísticas, ferias, encuentros deportivos, conversatorios y actividades ambientales abiertas a toda la ciudadanía. Destacan espacios como la VIII Gala Fénix, el Festival de Artes Cuir y Performativas, el Transpicnic y encuentros de lectura y creación colectiva en bibliotecas públicas.

En el marco del festival, se realizarán izadas de banderas de la diversidad en distintas entidades y espacios públicos, así como charlas y actividades orientadas a la construcción de memoria y la prevención de violencias por prejuicio. Toda la programación detallada está disponible en los portales institucionales y redes sociales de la alcaldía y la Secretaría de Planeación.

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