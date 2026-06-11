Colombia

Bogotá abrió convocatoria para entregar subsidios de Arrendamiento Temporal Solidario: hasta $1.085.561 mensuales por seis meses

La transferencia equivale a 0,62 salarios mínimos y busca dar protección inmediata a hogares en crisis que no tienen vivienda propia ni apoyos previos, con verificación de requisitos por la Secretaría del Hábitat

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El programa Arrendamiento Temporal Solidario integra la estrategia Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar para garantizar vivienda digna y protección inmediata - crédito Alcaldía de Bogotá
El programa Arrendamiento Temporal Solidario integra la estrategia Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar para garantizar vivienda digna y protección inmediata - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de la convocatoria para el programa Arrendamiento Temporal Solidario, que entregará a hogares en situación crítica un subsidio mensual de hasta $1.085.561 durante seis meses, como parte de la estrategia ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’, dirigida a garantizar vivienda digna y protección inmediata a las familias más vulnerables de la ciudad.

La Secretaría Distrital del Hábitat informó que la nueva convocatoria de Arrendamiento Temporal Solidario representa un rescate económico dirigido a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a un techo seguro. El subsidio, equivalente a 0,62 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv), se otorgará por seis meses consecutivos y está orientado a cubrir parcial o totalmente el canon de arriendo de una vivienda independiente.

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“La vivienda es el punto de partida para transformar realidades en nuestra ciudad. Con ‘Arrendamiento Temporal Solidario’, llegamos de manera inmediata a proteger a quienes más lo necesitan, demostrando que en Bogotá nadie está solo en los momentos difíciles”, afirmó la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco.

Vivienda digna Bogotá 27-08-20222
La convocatoria de Bogotá está dirigida a jefes o jefas de hogar mayores de edad con ingresos de hasta un salario mínimo que no sean propietarios ni hayan recibido subsidios distritales aplicados - crédito Alcaldía de Bogotá

Requisitos para acceder al subsidio y grupos priorizados

La convocatoria está dirigida exclusivamente a jefes o jefas de hogar mayores de edad cuyos ingresos no superen un salario mínimo mensual vigente y que no sean propietarios de vivienda ni hayan recibido previamente subsidios distritales aplicados. El programa prioriza a poblaciones que requieren atención urgente, entre ellas:

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  • Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio
  • Víctimas del conflicto armado
  • Personas mayores
  • Recicladores de oficio inscritos en el Ruro de la Uaesp
  • Víctimas de emergencias o desastres naturales ocurridos en los últimos cinco años
  • Familias pertenecientes a grupos étnicos

Proceso de inscripción y documentos requeridos

Las inscripciones al programa se realizarán únicamente de manera virtual los días 10 y 11 de junio de 2026 a través de la plataforma web de la Secretaría Distrital del Hábitat (www.habitatbogota.gov.co). Los interesados deberán cargar en formato PDF los siguientes documentos:

Se prevé la asignación de más de 2.500 subsidios bajo los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra - crédito Secretaría de Hábitat
Arrendamiento Temporal Solidario prioriza a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio, víctimas del conflicto armado, personas mayores, recicladores y grupos étnicos - crédito Secretaría de Hábitat
  • Copia legible de las identificaciones de todos los miembros mayores de edad del hogar, en un solo archivo PDF.
  • Certificación de ingresos: certificado laboral vigente o manifestación firmada de ingresos independientes (no mayor a 30 días), de cada integrante que reciba ingresos, en un único documento. Para quienes no registren ingresos, certificación juramentada de no ingresos.
  • Contrato de arrendamiento vigente que cumpla con la Ley 820 de 2003.
  • Recibo de servicios públicos recientes (agua y energía).
  • Registro fotográfico de la vivienda (fachada e interiores).
  • Documento que acredite pertenencia a alguno de los grupos priorizados.
  • Certificación bancaria del arrendatario donde se realizará el giro del subsidio.
  • Número de matrícula inmobiliaria y/o CHIP del inmueble objeto de arrendamiento.

La Secretaría Distrital del Hábitat enfatizó que el proceso es totalmente gratuito y no requiere intermediarios. Toda la información oficial está disponible en la página web institucional y en la línea 195.

¿A quiénes está dirigido el programa Arrendamiento Temporal Solidario?

El programa está diseñado para brindar protección y acompañamiento a quienes enfrentan condiciones socioeconómicas críticas y carecen de recursos para acceder a una vivienda digna. Según la Resolución 224 de 2025 y su modificación No. 456 de 2026, la transferencia monetaria se destina principalmente a mujeres en riesgo de feminicidio o víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas del conflicto armado, personas mayores, recicladores de oficio, víctimas de emergencias o desastres recientes y familias pertenecientes a grupos étnicos.

A través de la Oferta Preferente Secretaría del Hábitat de Bogotá separa las mejores unidades de vivienda VIP y VIS en la ciudad de Bogotá y asigna un subsidio a hogares vulnerables con ingresos de hasta 4 smmlv. Cortesía: Secretaría del Hábitat.
El programa también incluye a víctimas de emergencias o desastres naturales ocurridos en los últimos cinco años como población priorizada para el subsidio de arriendo - crédito Secretaría del Hábitat

Además, el distrito aplicará criterios de selección adicionales, como la presencia de integrantes en condición de discapacidad, hogares cuidadores, miembros en proceso de reincorporación, jóvenes jefes de hogar y personas transgénero, entre otros. La asignación del subsidio se realizará tras la verificación documental y la priorización de los casos más apremiantes.

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