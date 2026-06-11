La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

Néstor Lorenzo permitió el acceso al público y los periodistas en el primer entrenmaiento de la selección Colombia en la que será su sede base para el Mundial 2026, Guadalajara - crédito @CarlosAfutbol/X

Cada vez falta menos para que la selección Colombia debute en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El partido debut para la Tricolor será el próximo miércoles 17 de junio a las 9:00 p.m. ante Uzbekistán, en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México. La concentración para este campeonato comenzó el pasado 15 de mayo en la ciudad de Medellín, siete jugadores alcanzaron a entrenar en la sede de Guarne de Atlético Nacional, antes de partir para Bogotá donde continuó la preparación, primero en el estadio Metropolitano de Techo, luego en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

Hasta ahí fue la preparación en territorio cafetero para luego partir a tierra mundialista, primero en California, Estados Unidos, y ahora en Guadalajara, México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo arribaron en la tarde mexicana y noche colombiana del pasado 10 de junio a esa ciudad que será su sede base, donde sumarán la mayor cantidad de entrenamientos y desde donde partirán a las ciudades en las que tendrán los partidos.

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Él es Gustavo Puerta, el jugador más joven de los convocados por Colombia al Mundial 2026 con 21 años, nació el 23 de julio de 2005 en Victoria, Valle del Cauca - crédito FCF

Sede de entrenamiento de la selección Colombia

Sobre el mediodía del 11 de junio, Colombia completó su primer entrenamiento en la Academia AGA de Guadalajara con una novedad, que para el contexto de lo que han sido las concentraciones de la Tricolor, no tiene precedentes: tuvo acceso al público y a la prensa durante dos horas. El hermetismo que ha caracterizado a Néstor Lorenzo, incluso desde que era asistente técnico del cuerpo encabezado por José Néstor Pekerman, fue cambiado por un acercamiento del equipo para con los hinchas y periodistas.

Niños, jóvenes, adultos y bebés pudieron acercarse a los futbolistas y les pidieron autógrafos. Por supuesto, quien más se robó la atención fue el capitán, James David Rodríguez, que se acercó a los hinchas después del entrenamiento para compartir con ellos. Álvaro Montero, Santiago Arias y Luis Díaz fueron otros de los jugadores que intercambiaron saludos con los hinchas.

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Él es Richard Ríos, mediocampista de la selección Colombia que jugará su primer mundial con el equipo. Su club actual es Benfica de Portugal - crédito FCF

Jhon Córdoba hizo parte del entrenamiento con normalidad

La selección Colombia entrenó con su equipación color blanca con líneas azules, durante un pasaje del entrenamiento los arqueros utilizaron petos color azul. Los trabajos fueron de flexibilidad en un inicio y después algunos ejercicios con balón en conjunto. No hubo partido de fútbol entre ellos, como en algunos entrenos suele haber, de acuerdo con los informes de la Federación Colombiana de Fútbol.

Los 26 futbolistas convocados participaron con normalidad en la sesión de entrenamiento, entre ellos el delantero Jhon Córdoba, quien había presentado molestias en un tendón durante los últimos días. La práctica se desarrolló con el plantel dividido en dos grupos, permitiendo realizar ejercicios específicos enfocados en aspectos ofensivos y defensivos.

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Él es Jhon Arias, mediocampista de la selección Colombia que también tendrá su debut mundialista en esta edición - crédito FCF

Esta fue la primera de las cinco sesiones programadas para la selección Colombia en Guadalajara antes de viajar, el próximo 15 de junio, a la Ciudad de México. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo complementará su jornada con trabajos de gimnasio en la tarde y volverá a entrenarse este viernes en la cancha principal de la Academia AGA.

La barra Fuerza Cafetera convocó a los hinchas que asistirán al encuentro inaugural a reunirse el 16 de junio desde las 6:00 p. m. (hora local) en el emblemático Ángel de la Independencia, donde realizarán un tradicional banderazo en apoyo al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

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Por su parte, el colectivo La Fiebre Amarilla citó a los aficionados desde la 1:00 p. m. en el parque Libertad 2 de Octubre, ubicado cerca del estadio. Desde allí emprenderán una caminata rumbo al escenario deportivo a las 3:00 p. m., con el objetivo de acompañar en masa a la Tricolor en su estreno mundialista.