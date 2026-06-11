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Francisco Maturana habló del objetivo de Colombia en el Mundial: “El fútbol cambia con el tiempo, soñemos con la final”

Francisco Maturana dirigió la selección colombiana de fútbol en dos campeonatos mundiales, llevando al equipo a una victoria histórica ante Argentina en las eliminatorias al mundial de 1994

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Maturana, para muchos el entrenador más grande que ha tenido Colombia en su historia, afirmó que debido al continuo cambio del fútbol, la Tricolor puede aspirar con una semifinal o una final porque el fútbol permite ilusionarse, además - crédito Agradable y Claro

La Selección Colombia afronta una nueva cita orbital con una generación que mezcla experiencia y juventud, mientras el país entero sueña con superar las históricas campañas de Italia 1990 y Brasil 2014. En ese contexto, una de las voces más autorizadas del fútbol colombiano, la de Francisco Maturana, entregó una reflexión sobre las aspiraciones que debería tener el combinado nacional en el torneo. El exseleccionador, reconocido por liderar a Colombia en los mundiales de 1990 y 1994, evitó establecer límites a las expectativas y defendió la importancia de soñar en grande.

Para el estratega antioqueño, el fútbol está en constante transformación y las posibilidades de éxito dependen de múltiples factores que solo se descubren durante la competencia. “La aspiración no tiene límites y más en algo que es una utopía. Nadie sabe qué puede pasar. No sé cómo van a estar los jugadores que voy a llevar. Todo esto ayuda a ir armando la fiesta, a ir pintando el panorama. Uno tiene buenos jugadores y listo, pero hay que entender que los jugadores son ellos y sus circunstancias”, explicó Maturana en entrevista con Agradable y Claro.

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Maturana afirmó que para él hay un mejor jugador por cada época, en una fue Pele, en otra Diego Armando Maradona y en la actual, Lionel Messi - crédito Agradable y Claro/YouTube

El sueño de la Selección Colombia de llegar a la final de la Copa del Mundo 2026

El entrenador invitó a los aficionados a pensar en grande. “Llegar a una final es un sueño y todos tenemos derecho a soñar. Yo creo que hay que caminar en esa dirección. Uno camina detrás de esa utopía”, afirmó, “el fútbol cambia con el tiempo, soñemos con la final”.

La reflexión de Maturana estuvo acompañada por un análisis más amplio sobre la evolución del talento en el fútbol mundial. El técnico considera que actualmente existe una mayor cantidad de jugadores con condiciones excepcionales que en generaciones anteriores, aunque aclaró que el talento por sí solo no garantiza el éxito.

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“Para mi sensibilidad, todos los jugadores talentosos van a marcar la diferencia. Yo creo que hoy hay más talento que antes. El talento es una bendición de Dios, pero nadie triunfa solo. Ese talento tiene que hacer un curso, aprender valores, crecer y después encontrar a alguien que lo nutra”, comentó.

Durante la conversación, Maturana también aprovechó para rendir homenaje a algunos de los futbolistas que marcaron la historia del deporte. Al ser interrogado sobre el mejor jugador que había visto en su vida, se negó a establecer comparaciones definitivas entre distintas épocas.

Francisco Maturana
Francisco Maturana ostenta, entre otros logros, la Copa América con la selección Colombia en el 2001 - crédito Conmebol

El mejor futbolista de la historia para Francisco Maturana

Es injusto unificar tiempos diferentes. A Pelé le tocaron unas circunstancias, a Diego Maradona otras. Cuando yo llegué a Europa, para muchos los mejores eran ellos dos. Después escuché hablar mucho de Alfredo Di Stéfano, aunque yo no lo vi jugar”, señaló.

Precisamente al recordar a Pelé, Maturana compartió una anécdota que refleja su manera de entender el fútbol. Relató que, siendo un joven futbolista, tuvo la oportunidad de coincidir con el astro brasileño en Medellín y que aquella experiencia terminó convirtiéndose en una lección de vida.

Según contó, en una ocasión se preparaba para una fotografía mientras sostenía un balón. Al ver a Pelé cerca, pensó que el protagonismo debía recaer en el tricampeón mundial. Sin embargo, con el tiempo entendió que el mensaje era otro. “Después salió esa enseñanza de fútbol: el balón es para compartirlo con el amigo”, recordó.

La selección Colombia terminó sus partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Ellos hacen parte de la nómina con la que la selección Colombia puede aspirar a la semifinal o final de la Copa del Mundo 2026 - crédito FCF

La historia sirve como metáfora de uno de los principios que han acompañado toda la carrera del entrenador: el fútbol como un juego colectivo en el que el talento individual solo alcanza su máximo potencial cuando está al servicio del grupo.

Ese concepto fue precisamente una de las bases de la selección colombiana que maravilló al continente a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. Bajo la dirección de Maturana, figuras como Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Leonel Álvarez y René Higuita construyeron una identidad futbolística que todavía es recordada como una de las más influyentes en la historia del país.

Ahora, más de tres décadas después, Colombia vuelve a afrontar un Mundial con la esperanza de escribir una nueva página memorable. La experiencia de referentes como James Rodríguez y David Ospina, sumada al surgimiento de nuevas figuras, alimenta la ilusión de una afición que sueña con ver a la Tricolor competir entre los mejores.

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