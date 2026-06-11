Álvaro Uribe Vélez y Juan Daniel Oviedo encendieron el debate tras su encuentro en El Ubérrimo: “Hablamos sobre muchos temas”

A pocos días de las elecciones presidenciales, Juan Daniel Oviedo se reunió con Álvaro Urbe Vélez - crédito Carlos Garcia Rawlins - Sergio Acero/Reuters

Una fotografía publicada en redes sociales abrió una nueva discusión dentro del escenario político colombiano a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. La imagen mostró al expresidente Álvaro Uribe Vélez junto a Juan Daniel Oviedo en la finca El Ubérrimo, Antioquia, un encuentro que captó atención por el momento político en el que ocurre y por las posiciones que ambos expresaron tras las elecciones del 31 de mayo.

La fotografía adquirió relevancia debido a la distancia que marcó Juan Daniel Oviedo, como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, frente a las decisiones que se tomaron cuando perdieron en las elecciones de primera vuelta, con el 6.84% de los votos, por debajo de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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La reunión apareció en un momento en el que las campañas tanto del aspirante de la extrema derecha como del candidato de izquierda concentran esfuerzos para sumar respaldos de cara a la jornada electoral. Aunque no trascendieron detalles adicionales sobre los acuerdos o conclusiones de la conversación, la imagen difundida por Uribe instaló nuevamente a Oviedo en el centro de las discusiones políticas.

Juan Daniel Oviedo mantuvo distancia frente a los apoyos anunciados por varios dirigentes del Centro Democrático para la segunda vuelta - crédito Colprensa

Juan Daniel Oviedo no apoyó públicamente a De la Espriella, pero terminó sentado con Uribe

El encuentro tuvo lugar en El Ubérrimo, propiedad del exmandatario, y contó además con la presencia de Lina María Moreno, esposa del líder del Centro Democrático. La cita transcurrió de manera privada y su existencia se conoció a través de los canales oficiales del exjefe de Estado, que acompañó la fotografía con un mensaje en el que describió algunos de los temas abordados durante la conversación.

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“Agradecido por esta reunión con el Dr. Juan Daniel, hablamos sobre muchos temas, el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos, el cuidado de la selva hoy asaltada por el narcotráfico”, escribió Uribe en su cuenta en la red social X.

Un aspecto que llamó la atención de la reunión radica en que, después de la primera vuelta presidencial, figuras del Centro Democrático, entre ellas Paloma Valencia y Álvaro Uribe Vélez, expresaron su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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La reunión entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Daniel Oviedo se conoció a través de una fotografía publicada por el expresidente - crédito @AlvaroUribeVel/X

Esa decisión respondió al propósito de reunir fuerzas políticas frente a la posibilidad de continuidad de la izquierda en el Gobierno; sin embargo, esa posición no encontró eco en Juan Daniel Oviedo, que optó por mantener una postura distinta y no se sumó a ese apoyo electoral.

Oviedo habló sobre lo que fue la primera vuelta presidencial

Juan Daniel Oviedo expresó públicamente sus reparos frente a las alternativas que permanecieron en competencia. Lo hizo a través de un pronunciamiento en sus redes sociales con el que compartió un video titulado “¿Contra los derechos o contra la Constitución?”, en el que planteó cuestionamientos hacia los proyectos políticos de los dos aspirantes que avanzaron a la segunda vuelta.

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Según lo expuesto por el exdirector de la Dian en ese mensaje, ninguna de las opciones ofrecía garantías suficientes para alcanzar un equilibrio entre el crecimiento económico del país, la estabilidad institucional y el respeto por los derechos civiles. Esa postura lo ubicó en una posición distinta frente a la decisión adoptada por otros integrantes de su sector político.

“¿Petro se va o no? Ese fue el mensaje de estas elecciones. Los resultados son contundentes. Nuestra propuesta de hacer un gobierno de transición, de estabilización y de sumar entre distintos fracasó“, señaló en dicho video.

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Juan Daniel Oviedo reflexionó sobre la propuesta de un gobierno de transición que no prosperó, y ahora la exigencia es de debates reales entre los candidatos - crédito @/jdoviedoar/Instagram

Por esa razón, la fotografía junto a Uribe adquirió una carga política particular; la imagen apareció después de las diferencias que surgieron alrededor de los respaldos electorales y mostró un canal de comunicación abierto entre el líder del uribismo y quien fue la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Hasta ahora no existe información pública sobre eventuales decisiones políticas derivadas de la reunión; tampoco se conocen anuncios relacionados con apoyos electorales o acuerdos de cara a la segunda vuelta. Lo que sí quedó registrado fue el encuentro entre ambos dirigentes y el mensaje difundido por Uribe, elementos que bastaron para convertir la fotografía en uno de los hechos políticos comentados durante la recta final de la campaña presidencial.

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