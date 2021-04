El emotivo homenaje que ‘Epa Colombia’ le hizo a ‘La Gerardo’, su padre

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', abrirá una peluquería al norte de Bogotá. Foto: Redes

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, ha sido tendencia en los últimos días debido al problema que tiene su empresa de queratinas con la Secretaría de Salud. El pasado 29 de marzo, la empresaria hizo una nueva denuncia en la que afirmó que su peluquería fue cerrada de nuevo.

Pese a ello, la influenciadora publicó recientemente unas historias en su cuenta de Instagram, donde se le ve un poco más despreocupada en uno de sus centros estéticos fuera de funcionamiento, junto a su padre, de quien aseguró fue humillado, y por lo que aprovechó para hacerle un reconocimiento.

En los videos publicados, Barrera deja ver el amor y agradecimiento que tiene por su padre, a quien siempre ha mostrado en sus redes sociales con cariño y confianza. De acuerdo con la influenciadora, sus seguidores habían estado preguntando por “La Gerardo”, como llama Daneidy a su papá.

“Papi, de verdad muchas gracias por todo. Yo últimamente te he visto muy bien vestido”, le dijo ‘Epa Colombia’ a su padre, quien le respondió: “Yo a usted la admiro mucho, porque a pesar de todo lo que le pasa, usted es pa’ delante, pa’ delante, pa’ delante...”.

“¿Dónde está ‘La Gerardo’ para hacerle la queratina?”, siguió Daneidy con la conversación, quien en medio de risas le quitó la gorra a su papá.

“Mi papá está bien, está comiendo re bien, vean”, señaló la influenciadora al mostrar jocosamente la barriga de su padre, de quien dijo también que se ponía solo camisas de $15.000, pero las lucía con orgullo.

En las siguientes historias que publicó la influenciadora, se le ve junto a su padre acostados en un lavacabezas de su peluquería, junto al mensaje: “Te humillaron pero Dios te dio esta bendición”.

Asimismo, en otra de las publicaciones, Daneidy continuó con el pequeño homenaje , y comentó: “Disfruta papi, logré mis productos a nivel nacional”.

'Epa Colombia' y su papá.

‘Epa Colombia’ le pidió ayuda a Claudia López para volver a abrir su peluquería

La influenciadora ha estado desde hace meses en el centro del ojo público, debido a las denuncias que ha hecho en sus redes sociales, donde manifiesta que no ha podido solucionar sus problemas con la secretaría de Salud de Bogotá, y que ello tuvo que cerrar otra de sus peluquerías en la ciudad.

Ante esta situación, la influenciadora le envió un mensaje a la alcaldesa Claudia López en el que le pidió ayuda para poder trabajar, teniendo en cuenta que ella ya cumplió con pagar todas las sanciones que le dieron las autoridades por haber dañado una estación de TransMilenio en 2019. “Amiga te quería decir que si me das la oportunidad de hablar contigo. (...) Yo solo quiero trabajar y generar empleos con mis keratinas, ayúdame para que me dejen en paz y pueda trabajar tranquilamente”.

El mensaje de la influenciadora fue respondido el pasado 30 de marzo por la alcaldesa de Bogotá; sin embargo, Epa Colombia demostró su inconformidad con la respuesta de la mandataria. En su mensaje, López le dice a Daneidy que programaron una reunión para que se vea con el alcalde local Alejandro Rivera para que hablaran sobre los beneficios que la Administración le está dando a los emprendedores durante la pandemia.

Así mismo, la alcaldesa le recordó a Daneidy que debe “seguir los lineamientos de salud pública exigidos por la Secretaría de Salud y el Invima”.

“Yo solo estoy pidiendo tres cosas, que me deje generar empleo, que no me manden los mismos cuatro funcionarios y que me responsa rápido el Invima y me apruebe (...) Yo no les estoy pidiendo plata, ni que me respalden por pobrecita, solo que me dejen en paz porque me siento muy perseguida”, señaló Barrera.

