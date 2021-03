Incógnita por mujer que besa y llama “mi amor” a Silvestre Dangond

Un portal que sigue la pista de los famosos colombianos reveló unas fotografías de Silvestre Dangond que despertaron la atención de sus seguidores, debido a que no se ve claramente quién aparece con él.

En las imágenes, publicadas por el perfil de Instagram ‘Mapa de Famosos’, aparece el cantante vallenato con una mujer que lo besa en la mejilla en diferentes momentos y ocasiones.

En una de ellas, Dangond aparece recostado sobre el pecho de la incógnita compañera, quien lo abraza por el cuello y le está dando un beso en la mejilla. Él luce plácido, sonriente y con los ojos cerrados.

En otra imagen del mismo momento, Dangond se nota más serio, pero complacido por los cariños de ella. Están en un lugar con luces neón y las publicaciones, que se habrían realizado en redes sociales, tienen la palabras “Mi amor” y acompañadas de emoticones de corazón.

El portal también adjuntó otras dos fotografías, que se habrían realizado en otro momento debido a la ropa que visten ambos personajes. En ellas se ve a Dangond en lo que parece ser una pérgola. Es él quien está tomando la fotografía y la mujer lo besa en su mejilla.

El portal despertó la incógnita al preguntar a los seguidores: “¿Quién es la mujer que escribe “mi amor” en una foto con Silvestre?”, señalando que varias personas se estaban cuestionando la misma duda.

Fotos: Instagram @mapadefamosos

En los comentarios a la publicación de las fotografías, los seguidores del cantante esbozaron sus ideas de la razón de las imágenes y la mujer que aparece en ellas.

Para algunos, es claro que se trata de Pieri Avendaño, con quien Dangond contrajo matrimonio en 2011 y tienen tres hijos. Ella ha sido el amor de la vida del cantante vallenato desde que se conocieron en un show, cuando no había acumulado fama.

Según los seguidores, la duda de que se trate de Avendaño, es que en estas imágenes aparece maquillada. Ella ha sido muy recatada porque no le interesa la fama y en las publicaciones con Dangond suele mostrarse natural, lejos del maquillaje que tiene la mujer de las imágenes filtradas.

Otros, por su parte, señalaron que se puede tratar de publicidad relacionada con la novela del canal RCN, en la que el intérprete de “Las locuras mías” mostrará sus datos actorales para representar al mítico juglar del folclor vallenato Leandro Díaz.

Entre las polémicas del espectáculo y la publicidad, otros consideran es publicidad para un nuevo sencillo, como “Estamos jodidos”, canción de la que estrenó el videoclip a principios del mes de marzo.

Tal fue la incógnita que algunos llegaron a especular, con un sentido bromista, que sería otra mujer o amorío secreto del cantante.

El sueño cumplido de Silvestre Dangond

El pasado 26 de marzo, el cantante vallenato anunció con gran emoción que, tras un año de pandemia, volverá a los escenarios para compartir con los “silvestristas” en el histórico auditorio The Fillmore en California, Estados Unidos.

Días antes del anuncio, Dangond había preguntado a sus seguidores en redes sociales si, de presentarse en Miami, lo acompañarían. Así mismo, escribió: “Bueno el problema es que estoy que me canto! Me rasca la garganta y siento aplausos así como quien no quiere la cosa!!!”.

La idea, según indicó, surgió después de recorrer la ciudad norteamericana donde reside y ver anuncios de otros artistas. Por eso quiso ‘jugar de local’ e iniciar las negociaciones para la primera presentación después de la pandemia en un show presencial.

El evento se realizará en varias presentaciones entre el 6 y el 16 de mayo en Miami, junto a la promotora Loud And Live y MD Records, principales productoras de artistas internacionales.

