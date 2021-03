Carolina Cruz amamantó a Salvador y reflexionó sobre la maternidad

Carolina Cruz, por medio de su cuenta de Instagram, compartió un tierno momento entre Matías Palomeque, su hijo mayor, junto a Salvador, su hijo de pocos meses de vida. Foto: Redes

Este 31 de marzo, la presentadora Carolina Cruz enterneció a sus seguidores tras compartir una amorosa fotografía en la que se muestra lactando a su segundo bebé Salvador y con la que aprovechó para responder ciertas críticas que le hacen sobre su faceta como mamá.

En la publicación, Cruz contó cómo se ha sentido tras ser madre y lo linda que es esta etapa. Sin embargo, expuso que no todo es color de rosa, pues todo lo que implica la maternidad requiere de sacrificios. Asimismo, reveló algunos detalles sobre cómo alimenta al recién nacido.

“Nada me he gozado más en este casi mes y medio que esta delicia de conexión única e irrepetible ¿Ha sido fácil? No. ¿Te sale mucha leche? Trato. ¿Lo vas a alimentar hasta cuándo? Hasta que DIOS quiera y yo pueda”, manifestó en la fotografía.

Tras estos incómodos interrogantes, la modelo decidió enviar un mensaje, en especial a las mujeres que juzgan su labor de madre. En el escrito, pidió a las mujeres no ser tan duras con su mismo género, ya que que ninguna tiene que competir con otra por ser mejor madre, ni nada por el estilo.

“Las mujeres tenemos la horrible costumbre de juzgar a las otras como si tuvieran que vivir lo que nosotras vivimos para aplaudir sus vidas, dejemos de criticar a nuestro género. Somos dadoras de vida, cuando llegamos a este mundo no nos dividieron en grupos, las de parto natural, las de cesárea, las que dan leche, las que no para ver quien es mejor que la otra. Somos MAMÁS, MAMÁS y eso ya es una MARAVILLA. Aplausos para todas porque somos igual de valiosas en los ojos de los más importantes...nuestros hijos”, escribió.

También afirmó que, no se puede juzgar a la ligera solo al ver unas fotos y videos, ya que nadie sabe lo que hay detrás de lo que publica en sus redes sociales.

“Claro como tiene plata, eso no es esfuerzo ¿Quién sabe cómo es mi vida? ¿Quién vive conmigo para afirmar cosas?”, escribió.

Después de que Cruz reveló el rostro de Salvador al mundo, se le ha visto subiendo periódicamente historias de Instagram interactuando con él. Sin embargo, los fanáticos de la famosa se enternecieron por la última publicación de la también modelo y empresaria: su hijo mayor, Matías Palomeque, le dio un tierno beso a su recién nacido.

Incluso, la presentadora confesó que se encuentra conmovida con su primogénito por los actos de ternura con su nuevo hermano.

”Este muñeco me ha sacado todas las lágrimas de sensibilidad y ternura al ver lo especial que es con Salvador”, expresó la caleña por medio de sus historias en la red social.

El gesto cariñoso de el hijo mayor de Carolina Cruz a su hermano recién nacido

Las dificultades de sus dos embarazos

Durante la gestación de Salvador, la empresaria tuvo que ser llevada bajo altos cuidados debido a las complicaciones de salud que ha tenido a la hora de ser mamá. Un problema con su útero hizo que debiera estar bajo reposo y sin hacer mayores esfuerzos por su salud y la de su bebé.

Luego de tener a Matías, su primer hijo, Carolina perdió a su segundo bebé, situación que hizo que sus posibilidades de ser mamá nuevamente fueran complicadas.

”Recibo mensajes a diario de mujeres disfrutando su embarazo al igual que yo, otras muy tristes por no estarlo y unas más tratando de lograrlo, en el proceso, con cambios, perdidas, intentos y muchas veces con poca Fe. A todas las entiendo porque he vivido todos los procesos y DIOS nos ha premiado con este regalo llamado Salvador, el que viene a Salvar”, escribió Carolina en sus redes sociales, y acompañó el mensaje con una foto de la ecografía de su segundo bebé.

La exreina de belleza comentó que sus dos embarazos han sido muy distintos y que el segundo, particularmente, fue un poco más difícil de sobrellevar. La presentadora, que hoy en día tiene 41 años, confesó que fue difícil para ella estar en total reposo, pues se define a sí misma como una mujer activa.

“Me prohibió hacer ejercicio, no puedo hacer pilates, no puedo hacer yoga, no puedo cargar a Matías, no puedo sentarme en el piso, no puedo hacer esfuerzos, tengo que tratar de estar lo más tranquila posible”, manifestó Cruz, mientras estaba embarazada, respecto a las instrucciones de su ginecólogo.

