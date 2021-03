Muriel ya tendría cupo en Italia

Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Atalanta v Real Madrid - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - February 24, 2021 Atalanta's Luis Muriel during the warm up before the match REUTERS/Alberto Lingria

Desde el pasado 27 de marzo de este año el medio italiano La Gazzetta dello Sport aseguró que Antonio Conte, director técnico del Inter de Milán, quiere tener al delantero colombiano para la próxima temporada en la que aspiran ganar la Champions.

Por este pronunciamiento, desde ese día, se ha hablado constantemente del traspaso que pediría el Inter de Milán por Luis Fernando Muriel con el Atalanta. Frente a esta noticia, allegados al club de Milán creen que contratar al delantero colombiano sería un acierto ya que ayudaría a que el equipo llegara a la final de la Champions.

Este medio italiano, hace unos días, realizó una entrevista con Arrigo Sacchi, uno de los técnicos más reconocidos en Italia, quien habló de las condiciones del colombiano. “Muriel tiene un talento inmenso, lleva la técnica en la sangre, pero creo que aún puede mejorar. En ocasiones lo veo parado en la cancha, en el fútbol moderno no puedes hacer pausas. Muriel encontró en Atalanta el lugar ideal para expresarse. Y creció gracias a Gasperini. 18 goles en el último campeonato y 16 ahora, esos son muy buenos números”, dijo Sacchi.

Además, el entrenador italiano agregó en la entrevista que en estos momentos el delantero colombiano necesita de un buen director técnico. “En Bérgamo ha crecido mucho gracias a las enseñanzas de Gasperini. Necesita un buen entrenador, y Conte es ciertamente adecuado. No creo que pueda sufrir las presiones del entorno, pero no sé cómo se le puede encontrar si no juega continuamente. Yo cogía a un jugador así, luego hablaba con él y, si veía que después de una temporada había mejoras, entonces lo confirmaba. De otra manera no”, precisó.

Por otro lado, La Gazzetta dello Sport contó lo que dijo Antonio Conte a comienzos de marzo antes de enfrentar a Atalanta: “Pienso en Muriel que muchas veces entró desde el banco de suplentes y resolvió partidos complicados”.

Recordemos que el número nueve del equipo Bérgamo tiene contrato hasta el 2023. Además, Muriel fue recientemente tasado en 26 millones de euros, aunque la prensa italiana dice que para que el Inter se lo lleve tendrá que poner 30 millones de euros.

Beppe Marotta, CEO, y el director deportivo del Inter de Milán, Piero Ausilio, se encuentran trabajando en el diseño de lo que sería el plan para conseguir el dinero suficiente para pagar por Luis Fernando Muriel y, bajo este plan, evitar generar un riesgo económico. Inter tiene dos jugadores a préstamo que estarían siendo comprados en definitiva por los clubes donde ahora juegan.

