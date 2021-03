“Ya que la Federación de Fútbol tiene dinero para pagar multas, por qué no lo usa para explicar cómo se maneja el tema del VAR”: Hernán Peláez

En la imagen el periodista Hernán Peláez. Foto de Colprensa.

El uso del VAR en Colombia sigue generando polémica en la opinión pública, por cuenta de las decisiones que toman los encargados de manipularlos, en los compromisos de la Liga BetPlay Dimayor. En las últimas horas, Hernán Peláezse refirió al tema y criticó a los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en su programa Peláez y De Francisco en La W.

“Ya que la Federación de Fútbol tiene dinero para pagar abogados y multas, por qué no utilizan un poco de ese dinero para explicar cómo se maneja el tema del VAR”, indicó en el espacio radial y replicó la reflexión en su cuenta de Twitter.

El célebre periodista hizo referencia a la sanción económica que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a los directivos de la FCF por estar involucrados en el escándalo de la reventa de boletería de los partidos de Colombia, oficiando como local, en el camino rumbo a Rusia 2018. La SIC dictó sentencia el año pasado, luego de encontrar que los miembros de la organización deportiva favorecieron a Ticketshop en la adjudicación del contrato de las entradas para los juegos en Barranquilla y estas alcanzaron un sobrecosto de hasta el 350%; razón por la que impartió la multa, que superó los 18 mil millones de pesos y fue pagada en octubre de 2020.

En el cierre del mes pasado, Peláez ya había arremetido contra los miembros de la FCF, luego de que su colega Alejandro Pino Calad hizo una denuncia, a través de redes sociales, en la que puso en manifiesto que la FCF presentó un informe en el que incluyó un rubro de Fomento para el desarrollo de la entidad, por el valor de 16 mil millones, que sirvió para pagar la sanción de la SIC.

“Jesurún dice que esa plata se invirtió en el fomento del fútbol, pero es mentira. Hombre, presidente, no seas descarado. No seas cara dura, igual que los miembros del Comité que también fueron sancionados. Son unos personajes que no tienen ningún tipo de vergüenza”, aseveró el comunicador.

Hernán Peláez indicó que los dirigentes colombianos están protegidos por funcionarios de otras instituciones nacionales, quienes los encubren a cambio de beneficios como poder ir a los partidos de la ‘tricolor’, y que las artimañas también corren por cuenta de las personas que administran a los clubes y los campeonatos de divisiones inferiores.

“Ellos se sostienen porque los presidentes de las ligas locales y de los clubes están invitados, desde ya, a la Copa del Mundo de Catar 2022. Ramón Jesurún presenta un informe de gastos, lleno de inconsistencias, para que todos sus colegas queden untados y, si algo pasa, que no sea el único señalado. La corrupción campea, pero en la Federación Colombiana de Fútbol trota”, señaló el periodista, en el programa deportivo de La W.

