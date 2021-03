Aprueban segundo estudio piloto de ‘fracking’ en Colombia

FILE PHOTO: A wellhead on a fracking site leased by Oasis Petroleum is seen in the Permian Basin oil production area near Wink, Texas U.S. August 22, 2018. Picture taken August 22, 2018. REUTERS/Nick Oxford/File Photo

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó, este martes 30 de marzo, que concedió el aval a la multinacional ExxonMobil para adelantar un proyecto de investigación de fracking en la cuenca sedimentaria del Valle Medio del Magdalena. Se trataría del segundo piloto de esta modalidad no convencional de extracción en el país.

De acuerdo con información de El Espectador, la aprobación se dio luego de una puja entre la petrolera estadounidense, que presentó un proyecto por 53 millones de dólares; y la colombiana Ecopetrol, que puso a consideración una propuesta por 76,7 millones de dólares.

El proyecto, que se llama Platero y se desarrolla en la misma región que el piloto Kalé que adelanta Ecopetrol desde el año pasado, fue presentado ante la autoridad el pasado 17 de marzo, en el marco de la segunda de cuatro rondas de adjudicaciones. Esta, a su vez tenía plazo para seleccionar el orden preliminar de elegibilidad hasta el pasado 29 del mismo mes, para publicar los resultados un día después, este martes. En los mismos, valga señalar, solo aparece la propuesta de ExxonMobil.

En estos, se lee que “el área propuesta pertenece a la Cuenca sedimentaria Valle Medio del Magdalena en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, Departamento Santander, clasificada en el último Mapa de Tierras como área asignada para la Exploración y Producción de Yacimientos Convencionales”. Además, se puede leer que la compañía norteamericana logró cumplir satisfactoriamente con los 15 puntos requeridos para lograr la validación de la propuesta.

Uno de ellos, vale destacar, incluye la participación económica de las comunidades dentro de esa inversión y que, para este caso, equivaldrá al 0,5 por ciento de la misma; así como un 7 por ciento de contenido local dentro del apartado de aprovisionamiento de bienes y servicios.

Con ello, el siguiente paso es la publicación de la propuesta para que la comunidad pueda presentar observaciones al respecto. Posteriormente, el 7 de abril, se presentará el orden de elegibilidad definitivo, que al igual que el presentado hoy constará de un solo proponente, con el que se iniciará el proceso de firma y adjudicación de contrato a partir del 8 de ese mismo mes.

Este tipo de iniciativas han sido celebradas por el actual Gobierno, que espera que el ‘fracaking’ ayude a extender las capacidades energéticas del país por unos 20 años más, a la par que atraen inversiones extranjeras por un estimado de 400 millones de dólares y generan un recaudo fiscal de unos 320.000 millones de pesos.

Sin embargo, todo depende de los resultados que generen tanto los pilotos de Kalé y Platero como los otros dos que no han iniciado proceso de adjudicación. Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, comentó hace un par de semanas que “estos proyectos nos permitirán tomar una decisión basada en la ciencia y la investigación sobre el futuro de la técnica de fracturamiento hidráulico con perforación horizontal en Colombia”

Por ello, agregó, “esperamos poder tener por lo menos dos contratos más de carácter investigativo en este primer trimestre del 2021″. Los mismos deben contar los más altos estándares técnicos y orbitar al rededor de un diálogo abierto y participativo con las comunidades y la garantía de protección del medio ambiente.

Por su puesto, el proyecto ya fue criticado por organizaciones ambientalistas como Colombia Libre de Fracking, que a través de Facebook condenó que ExxoMobil ha sido constantemente “demandada en Estados Unidos por mentir sobre su impacto ambiental, responsable del mayor derrame en la historia de ese país y señalada por intervenir en los conflictos armados del Medio Oriente”.

