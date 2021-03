Gobierno colombiano autorizó la extradición a Estados Unidos de alias ‘Alex’

En la tarde del lunes 29 de marzo, el presidente Iván Duque firmó la extradición a Estados Unidos de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias ‘Alex’, miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El criminal será enviado específicamente al estado de Texas, donde la Corte para el Distrito Sur lo juzgará por narcotráfico, ya que habría participado en la fabricación y distribución de cocaína.

“Acabo de firmar la extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias ‘Alex’, solicitado por EE.UU por narcotráfico, y luego de concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. Este criminal, del grupo narcoterrorista Eln, es solicitado por la Corte de Texas”, informó Duque a través de su cuenta de Twitter

Las autoridades colombianas indicaron que alias ‘Alex’ delinquía para el Frente de Guerra Noreste del ELN, que opera en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander), en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Álvarez Ortiz habría cometido el crimen por el que hoy es extraditado entre el 1 de febrero de 2019 y hasta aproximadamente el 22 de marzo de 2019, pero la acusación se formalizó en Estados Unidos el 12 de febrero de 2020. Se menciona que, en ese entonces el acusado distribuyó más de ochos kilos de cocaína hacia el país norteamericano.

Más de un año después, el pasado 25 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición de alias ‘Alex’. Ahora, Álvarez Ortiz, quien asegura ser inocente, deberá demostrar que la calificación de los hechos materia del proceso penal y la eventual declaración de culpabilidad son equivocadas.

Cabe mencionar que, la justicia estadounidense también pidió en extradición a Álvarez Ortiz por otros dos delitos, pero en esos casos la Corte Suprema no autorizó la extradición porque el procesado los habría cometido siendo menor de edad. El alto tribunal explicó que, en países como Estados Unidos el sistema de juzgamiento de menores es distinto, pues la justicia de ese país permite que cuando son acusados de delitos graves sean juzgados como adultos, como en Colombia esto no está permitido, la extradición por ese tipo de delitos hacia ese territorio no es procedente.

Álvarez nació el 23 de julio de 1994 y, según la acusación, dos de los delitos que se le imputaban habrían sido cometidos desde enero del 2000, fecha en la que apenas tenía cinco años de edad. De acuerdo con la Corte, Álvarez solo podría ser extraditado por hechos posteriores al 23 de julio de 2012, cuando cumplió la mayoría de edad.

“Las profundas diferencias existentes entre los sistemas jurídicos de juzgamiento de menores de edad en ambos países, sumadas a la obligación que tiene el Estado colombiano de someterse a la Convención de los Derechos del Niño, que fue integrada a su ordenamiento jurídico y por ende hace parte del bloque de constitucionalidad, impiden que la Corte emita concepto favorable a la solicitud de extradición para el consecuente juzgamiento en los Estados Unidos de José Gabriel Álvarez Ortiz por los hechos plasmados en los cargos Uno y Dos”, señaló la Corte.

La sala estableció que, permitir que Álvarez sea extraditado por delitos que presuntamente cometió siendo menor de edad, implicaría “desconocer los mandatos de optimización internacional del interés superior del menor y de la protección de las garantías que el ordenamiento nacional contempla para los niños, niñas y adolescentes”.

De igual forma, alias ‘Alex’ deberá responder por el delito que cometió siendo mayor de edad. El presidente Duque destaca que esta es la extradición del primer miembro del ELN y esto demuestra la voluntad de cooperación que tiene el país es factor de la justicia. Además, el mandatario aseguró que su gobierno seguirá trabajando para extraditar más criminales pertenecientes a los carteles de la droga.

“Seguiremos extraditando más criminales pertenecientes a los carteles de la droga y cooperando con nuestros aliados en la lucha contra este crimen transnacional que tanto daño le hace a los colombianos y al mundo entero”, escribió Duque en Twitter.

Dentro de este contexto, hay que recordar que cuando la Corte autorizó la extradición de alias ‘Alex’, también se anunció que el Gobierno está preparando la extradición a Estados Unidos de otros cuatro presuntos cabecillas del ELN: José Gabriel Álvarez Ortiz, alias ‘Gabriel’; Yamit Picón Rodríguez; Francisco Ruiz; y Henry Trigos Celón. Todos ellos tendrían que ver con actividades relacionadas al tráfico de estupefacientes.

