“La música es muy buena, pero él como ser humano, terrible”: Yina Calderón sobre Yeison Jiménez

Desde el fin de semana pasado surgió una polémica entre Yina Calderón y Yeison Jiménez, después de que la influencer hiciera algunos señalamientos contra el cantante, luego de un encuentro que tuvieron en un establecimiento.

De acuerdo con el cantante de música popular, el disgusto de Yina se dio porque él se negó a cantar para ella, el pasado viernes, por lo que ella dijo que Jiménez era “demasiado creído”.

Ante esa situación, que sorprendió a Yeison Jiménez al día siguiente de asistir al evento, decidió responder a uno de los comentarios en los que una seguidora le manifestaba estar decepcionada por lo que había contado Yina Calderón y su amigo. “Lo creía más humilde por ser de Caldas; acá en esta tierrita nos caracterizamos por la humildad. Qué mal que nos representa”, escribió la señora.

Jiménez aseguró que iba a responder a ese mensaje y a ninguno más con el fin de aclarar la situación y dar su versión de los hechos, para terminar la polémica y los comentarios que estaba recibiendo en sus publicaciones.

Imagen: Instagram @rastreandofamosos.

“Llegué a un sitio donde me dejaron en el segundo piso porque estaba muy lleno, subió ese muchacho y me dijo que bajara a cantarle a Yina, y le dije que no podía hacerlo. Me dijo que tenía que hacerlo porque era Yina”, escribió el cantante.

Jiménez enfatizó que tras la insistencia de ‘Brayan’, él le contestó con firmeza “¡no puedo hacerlo!”. Al parecer, el amigo de Yina Calderón se devolvió a la mesa y le narró a la influencer otra versión de los hechos que le causó indignación.

“Luego ella subió y me saludó y me dijo que lo había tratado mal. Delante de ella le pregunté tres veces: dígame si en algún momento lo traté mal y él mismo le respondió a ella ¡no!”, indicó Jiménez a través de su comentario en redes sociales.

“Así que quiero que sepan algo, ¡el borracho no era yo! Y no es mi obligación tener que cantarle a alguien porque sea generador de contenido o algo así! Luego le di las gracias a ella porque he visto que escucha mi música y ya, ¡se fue! Y despierto con este chisme, menos mal había varias personas conmigo y todos salimos de una cena, así que nadie estaba borracho y estaban de testigos! todo lo demás que estén diciendo es mentira”, puntualizó el cantante.

Según dejó ver Calderón en sus historias de Instagram al día siguiente, el cantante Alan Ramírez sí continuó la fiesta con ella en un apartamento y con cerveza y canto siguieron la fiesta en la mañana siguiente

Este viernes 26 de marzo, Calderón volvió a pronunciarse debido a la polémica generada en redes sociales y las palabras del cantante.

“A mí no me importa si me vuelve a hablar, si me sigue hablando, si es mi amigo. Lo que yo sí les puedo decir es que de sencillez no tiene nada, nada es nada”, dijo Calderón.

Siguió diciendo: “Me parece muy duro que a las personas se les olvide de dónde vienen porque realmente el público, los seguidores son los que lo bajan o lo suben. Entonces cuando uno se olvida, entonces no”

“Caso cerrado: sí quiere decir lo que quiera me importa un rábano, pero no me lo quiero volver a encontrar”, finalizó la también empresaria y quien aclaró que no se volverá a referir al tema.

Dijo que es gran admiradora de la carrera artística de Jiménez, pues ama la música popular, pero aclaró que la personalidad del cantante no es de su agrado.

“La música es muy buena, pero él como ser humano, terrible, no, no, no. Por eso me mantengo alejada de todos esos hijue…”, finalizó.

