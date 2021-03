Andrea Muñoz, la actriz colombiana que compartirá pantalla con Brad Pitt, Bad Bunny y Lady Gaga

Andrea Muñoz

Andrea Muñoz es, hasta ahora, una actriz colombiana poco conocida en la farándula colombiana, pero ya está triunfando en Hollywood, pues esta caleña aparecerá en la cinta ‘Bullet Train’ junto a Brad Pitt y Bad Bunny.

David Leitch, un reconocido ex-doble de riesgo que ha hecho parte de cintas como ‘Deadpool 2’ y ‘Rápidos y Furiosos: Hobbs y Shaw’, es quien dirige esta cinta.

El filme se estrenará a finales de 2021 en Estados Unidos y contará con la participación de esta psicóloga de 30 años, quien vivió en carne propia el difícil mundo de la industria cinematográfica de los Estados Unidos.

Su amor por la actuación, según el diario El País, la llevó a radicarse, desde 2017, en los Ángeles, California, donde tocó varias puertas para poder abrirse al mundo del espectáculo.

Esta nueva vida la llevó a iniciar estudios en el New York Film Academy, una de las escuelas de actuación más prestigiosas del mundo y de la que se han graduado estrellas como Ben Stiller y Steven Spielberg.

Sus primeros pinitos como actriz los hizo en videos musicales y comerciales mientras adicionaba para papeles aún más grandes. Gracias a la ayuda de su agente, Andrea se presentó al casting de ‘Bullet Train’, en el que obtuvo el papel de “Mrs. Wolf”; un personaje cuya relación con el protagonista resultará importante en el desarrollo de la trama.

“Yo me he presentado a tantos castings que creo que ya pasé la cifra de los 100. Cuando me llamaron por segunda vez y no me volvieron a llamar, pensé que no había pasado, pero luego mi mánager me confirmó que si estaba disponible para tomar el papel de la señorita Wolf y nadie se puede imaginar lo que sentí en ese momento”, sostuvo la actriz caleña sobre el arduo trabajo que ha tenido que pasar en Hollywood.

Andrea compartió set con el cantante de reguetón Bad Bunny, quien hace parte del elenco y rescata el carisma y buen trato que todos sus compañeros le mostraron. Además, dijo que el director tiene un estilo de trabajo único en el medio.

David (director) tiene un estilo de trabajo único y se encarga personalmente que cada actor siempre se sienta bien para decir sus líneas sin ningún problema. Todo el equipo de producción estuvo pendiente de que saliera bien mi parte y pudimos trabajar sin contratiempos.

Andrea es una de las pocas colombianas que ha logrado participar en cintas de Hollywood y se une al exclusivo club de actores como: John Leguizamo, Sofía Vergara, Manolo Cardona, Paola Turbay, Natalia Reyes y Juan Pablo Raba.

La actriz vallecaucana dijo que, el rol del actor latino en Estados Unidos está transformándose en un elemento de menor estigmatización y que su sueño es regresar a su tierra natal para “incentivar proyectos actorales”.

Bullet Train adaptará la novela de Kôtâro Isaka sobre cinco asesinos a sueldo que coinciden, ‘casualmente’, a bordo de unos trenes hiperveloces que surcan Japón.

Además de Pitt (cuyo personaje se llama “Ladybug”, es decir “Mariquita”) y de King, la película cuenta con Michael Shannon, Lady Gaga, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock

