Indígenas del Cauca anunciaron que no se inmunizarán contra el covid-19

Indígenas del Cauca durante la Gran Marcha Nacional por la vida la dignidad y la paz. Foto: Colprensa - Sergio Acero.

El pasado jueves 25 de marzo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a través de una resolución dio a conocer a través de una resolución que no se acogerán al Plan Nacional de Vacunación establecido por el Gobierno Nacional, pues argumentan que aún no existe seguridad total sobre la seguridad de las vacunas contra el covid-19.

“Las 127 autoridades en junta directiva tomaron la siguiente decisión frente a la vacunación que se viene implementando en el país y a nivel mundial frente al covid-19: las autoridades indígenas del Cauca no reconocen el decreto que establece el Plan Nacional de Vacunación, pues no tuvo la consulta previa y el consentimiento informado, derecho de la comunidad indígena”, señaló el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Ermes Pete Vivas, según conoció la revista Semana.

En ese sentido, el vocero de las comunidades indígenas del Cauca explicó durante la rueda de prensa realizada por el consejo desde Popayán, que su decisión recaía en que el Gobierno Nacional en ningún momento realizó algún tipo de encuesta para conocer si ese sector de la población quería vacunarse. De hecho, indicó que la negativa de ellos a inmunizarse principalmente se enfocaba en que aún no se comprueba del todo que el biológico sea efectivo contra el virus.

Durante sus declaraciones donde el CRIC dio a conocer que no reconocerían el plan de vacunación, el consejero mayor, así mismo aseguró que en sus territorios, sin necesidad de la vacuna contra el covid-19, han logrado combatir el virus gracias a la labor que han realizado sus médicos con las medicinas tradicionales de la comunidad, con lo que han conseguido que el número de contagios por coronavirus sea bajo, al igual que las muertes por la misma causa.

“La medicina propia ha sido efectiva, no soy científico, no soy profesional de la salud, pero podemos demostrarle al país que el comunero recibió los remedios de nuestra medicina, viajó, recorrió el país, regresó al territorio y no se ha muerto. Es cierto que la enfermedad existe pero con nuestras plantas no paso de una simple gripa”, explicó Pete Vivas, según conoció RCN Radio.

En ese sentido, el vocero indígena del Cauca agregó que aunque la comunidad en general no se vacunará, hay algunos casos de comuneros que sí quieren acceder al biológico por lo que afirmó que ellos podrán hacerlo, pues no están obligados a rechazar la vacunación, sin embargo, expresó que para aceptar se inmunizados, lo ideal es que lo hagan teniendo la información completa sobre el proceso.

“Nosotros obedecemos al mandato de nuestras comunidades y se ha dicho que no vamos a vacunarnos. Hay unos comuneros que han dicho que se van a vacunar y están en su derecho, nosotros no podemos decirles que no, pero tienen que hacerlo informándose”, manifestó el consejero mayor del CRIC, de acuerdo con la emisora bogotana.

Al respecto de la decisión del Consejo Regional Indígena del Cauca, el gobernador del departamento, Elías Larrahondo Carabalí, le explicó a RCN radio que las cerca de 11.000 dosis que habían destinadas para la inmunización de las comunidades indígenas serán enviadas a Popayán y a Santander de Quilichao, para avanzar en la aplicación de los biológicos, que hasta el momento ha transcurrido de forma efectiva y rápida en esos municipios.

Respecto a los avances en el plan de vacunación en el departamento del Cauca, de acuerdo con el último reporte emitido por la Gobernación a corte de las 4:00 de la tarde del 25 de marzo, en la región ya se habían aplicado 26.903 dosis de vacunas contra el covid-19, de las cuales 7.702 fueron destinadas a los profesionales de la salud, y 14.340 al resto de la población de la etapa 1 de inmunización.

En cuanto a número de casos de covid-19, a corte del 26 de marzo, la Secretaría de Salud del Cauca registró que el departamento ya había alcanzado los 27.981 casos confirmados de covid-19, de los cuales 26.862 se habían recuperado, y 345 estaban activos. Hasta la fecha, según la entidad, se habían reportado 774 muertes a causa del virus.





