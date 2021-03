Cuatro veces en que Amapola, la hija de Paloma Valencia, se ha convertido en el centro de atención en debates de adultos

Amapola, la hija de la senadora uribista Paloma Valencia, se volvió viral al decir en una conferencia virtual que la legisladora le pegaba. Foto: Instagram Paloma Valencia

Amapola Rodríguez lo hizo otra vez: la hija de la senadora Paloma Valencia se ganó el protagonismo en una entrevista que le hacían a la senadora sobre el proyecto de ley que recientemente aprobó el Congreso que prohíbe en la crianza de los niños el uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes, degradantes o cualquier tipo de violencia.

La senadora del Centro Democrático fue una de las impulsoras de la iniciativa, la cual se encontraba explicando durante su intervención en la conferencia virtual con el Diario del Huila. En medio de la charla, escuchada por su hija, Amapola intervino para desmentir todo lo anteriormente dicho por su madre.

“¿Será que lo niños que no les pegan son descontrolados y totalmente necios y no van a tener ningún límite? No, eso no es cierto”, expresó Valencia, pero al escuchar los argumentos de su madre sobre el castigo físico, Amapola le preguntó: “¿Entonces, por qué tú me pegas?”, lo que generó risas entre los entrevistadores.

Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre en plena sesión en vivo. Por el COVID-19, los legisladores han tenido que asistir a sesiones virtuales que evitan el contagio de la enfermedad. Por esto, la mayoría de los aforados se encuentran en casa y, entre los posibles distractores, están sus hijos pequeños.

Cuando le dijo que la odiaba

El pasado 20 de julio, trascendió un video de una audiencia pública de la Comisión Primera del Senado de la República, la cual dirigió la senadora Valencia. En reiteradas ocasiones, la menor, sentada en las piernas de la uribista, intentó llamar su atención. “No se oye, mami, no se oye”, exclamaba la menor, quien era rápidamente silenciada por su mamá. “No se va a oír, ve para allá”, le dijo Valencia a su hija, quien se fue del encuadre de la reunión virtual.

A pesar de que no se veía, se puede escuchar a la menor gritando mientras la senadora intentaba continuar con su argumento. “¡Te odio, te odio!”, dijo la niña en molestia y se volvió un video viral que generó risas, burlas y empatía por el retrato las condiciones de trabajo de algunas madres en Colombia.

Cuando la incluyó en una publicación para una campaña política

En otra ocasión, en agosto de 2019, Valencia hizo publicidad política por Leonidas López, candidato a la Alcaldía de Ibagué, en un video con Amapola. En la publicación, eliminada de su cuenta de Twitter, dice que la menor es la que invita a votar por el candidato. Debido a la controversia por presuntamente usar a su hija como instrumento de campaña, Valencia borró el trino.

Paloma Valencia, Amapola y Leonidas López. Foto: Twitter, elolfato

Cuando le dijeron violador de niños a Daniel Samper

En 2017, el columnista Daniel Samper Ospina, anteriormente parte de la Revista Semana, publicó una columna en la que, según el uribismo, el periodista se “burla” de Amapola. “La doctora Paloma tuvo una hija y le puso Amapola, cosa que casi le critica el doctor Londoño, que es tan duro con todo lo que tenga que ver con drogas”, expresó el periodista.

Esto causó polémica dentro del partido Centro Democrático hasta el punto en el que Álvaro Uribe, líder máximo de la colectividad, tildó Samper como “violador de niños”.

El expresidente se tuvo que retractar de lo que dijo por haber hiperbolizado la mofa de la columna. “A pesar de mi desacuerdo, y por el respeto que le debo a la administración de justicia, acato el fallo del tribunal de Bogotá. En consecuencia, como me exige la justicia, corrijo que no es violador de niños, nunca quise acusarlo de violación física o sexual de niños”, expresó el exsenador.

A pesar de la rectificación, ante RCN Radio, Valencia reiteró el mensaje rectificado del expresidente. “Yo creo que sí dio para el calificativo de violador de niños y me darán mucho palo por eso. Los niños son sagrados. Con los niños de nadie se debería meter”, expresó al medio radial.

Además, llamó a Ospina “polarizador” y dijo que esa columna fue un intento de “destruir a los que no piensan como él, llegando a los niveles más bajos, como por ejemplo atacar, el nombre de un bebé. Eso violenta los derechos de los niños e irrespeta los límites que uno debe tener”, añadió.

