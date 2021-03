Las contradictorias versiones de la madre y el padrastro de Sara Sofía que impiden su hallazgo

Desde el pasado 15 de enero no se sabe nada del paradero de la pequeña Sara Sofía Galván, a quien su madre, según lo relató ella misma, habría lanzado su cuerpo al río Tunjuelo al sur de Bogotá. Sin embargo, lo que ha dificultado que las autoridades den con el paradero de la menor de 23 meses es que tanto su madre como la pareja de la mujer han dado declaraciones contradictorias sobre el paradero de la menor.

Durante los últimos dos meses, dentro del caso de la menor se han planteado varias posibilidades, desde su muerte hasta su venta, todo a raíz de las declaraciones de los dos capturados, la tía de Sara Sofía y algunos testigos que arrojan diferentes versiones que no coinciden entre sí.

En las últimas horas, Noticias Caracol reveló las versiones originales que entregaron la madre de la menor y su pareja. En esta primera versión, dada a conocer por un informe del investigador del CTI a cargo del caso de Sara Sofía, Carolina Galván reveló que la niña habría muerto al haber broncoaspirado.

“Yo estaba con la niña, como a las dos de la tarde le di almuerzo (lentejas), después se quedó dormida, yo esa semana no estaba ejerciendo la prostitución (...) Como a las siete de la noche vi que no se despertaba, la moví varias veces y ya no se despertó, y la vi que estaba morada y me asusté y la eché en un costal y la lleve al parque. La tuve como tres días y la tiré al río o caño”, se lee en el documento.

Esa fue la primera versión que dio Carolina Galván al investigador del CTI cuando fue capturada por la desaparición de la menor y por la que las autoridades han recorrido el río Tunjuelo, al sur de Bogotá, con la esperanza de hallar a la menor. Sin embargo, esta versión no coincidió con la que su pareja Nilson Díaz dio al CTI, escrita de su puño y letra, el pasado 4 de marzo.

En la primera versión, entregada de manera escrita, Díaz aseguró que Carolina Galván había salido de la casa, donde llevaban un tiempo viviendo juntos, con la menor viva y que después le dijo que la había regalado a una señora en Patio Bonito.

“Carolina se fue a finales de enero con la niña bien, con una maleta rosada y un poquito de ropa en un costal. Volví a ver a Carolina a principios de febrero con la niña (...). Tengo unas grabaciones en el celular que ella me dijo que la niña se la había regalado a una señora de un carro en Patio Bonito, le pregunté que si tenía algún dato de la persona que le había regalado la niña, ella me dijo que le había dado un número telefónico pero que lo había botado”, se lee en la declaración escrita de la pareja de Galván.

En ese momento, las autoridades tenían versiones diferentes de lo que había sucedido y empezaron a trabajar en ambas posibilidades. El investigador del CTI decide volver a entrevistar a Carolina Galván doce días después de sus primeras declaraciones y, sorprendentemente, la mujer cambia su versión original y da una que coincide con lo dicho por su pareja.

“Se entrevistó a Carolina, quien sigue con la versión de que regaló a la niña a una señora de un carro rojo, pero no tiene datos de la ubicación de la señora a quien le regaló la niña”, señaló en el informe el investigador del CTI.

Cabe resaltar que, el pasado 17 de marzo, después de que se conociera la primera versión de Carolina Galván sobre la supuesta muerte de la menor, versión en la que ella también le había manifestado a su hermana Xiomara que Nilson Díaz había estado presente en todo momento hasta que habrían tirado el cuerpo de la niña al caño, la pareja de Carolina declaró a Blu Radio que no sabía del paradero de la menor, pero que no creía que estuviera muerta.

“No creo que ella tenga el corazón para haberla botado, yo creo que ella la regaló. Al verse en estas circunstancias, en Patio Bonito y de no tener cómo mantenerla, creo que la regaló porque no aparece con la familia. No sé qué motivo tendría ella. No creo que la niña esté muerta. No creo esa versión. A nadie se le pasa por la cabeza eso de tirar a la niña como un perro. Me parece inaudito, eso no lo hace nada”, afirmó la expareja de Carolina.

Sin embargo, recientemente, Noticias Caracol conoció que ahora Nilson Díaz cambió su versión. Esta semana el padrastro de Sara Sofía aseguró que, tal y como lo había dicho su pareja en su primer versión, la menor falleció por ahogamiento el pasado 27 de enero, razón por la que fue lanzada a un caño del río Tunjuelo de Bogotá.

Por ahora, las autoridades siguen trabajando en la búsqueda de la bebé en el río Tunjuelo y, además, con la circular amarilla de Interpol para extender la búsqueda a 196 países.