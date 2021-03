Se repite la historia de Sara Sofía: Jonnier Alexis, el niño que lleva ocho meses desaparecido

Jonnier Alexis Espejo Cortesía

Hace ocho meses Jonnier Alexis Espejo, de cinco años, está desaparecido. El menor fue visto por última vez el pasado 26 de julio de 2020 en la vereda La Maná, en el municipio de Solano, Caquetá, frontera con Putumayo, cuando lo enviaron a hacer un favor a la tienda. Otras versiones explican que la madre estaba atendiendo a su hermana cuando el menor desapareció.

“Cuando ella salió a buscarlo, solo encontraron el balde y una chanclita, a orilla del río”, expresó Luz Torrez, una prima del menor y quien en septiembre apoyaba las labores de búsqueda. Ante Blu Radio la mujer dijo que la hipótesis es que el niño se ahogó porque lo mandaron por agua al río. La chancla del menor habría sido encontrada por su padrastro, quien dijo que buscó en el lugar pero no lo vio. El menor habría ido al río porque en la zona donde se recogía el agua, esta estaba sucia.

Torres considera extraña esta teoría y se cuestiona que si el hombre encontró este elemento del menor por qué no hizo una búsqueda más a fondo. La mujer afirma que el padre recibió 500 mil pesos por parte del alcalde de Solano para que ayudara en la búsqueda del menor, pero ese dinero estaría destinado a los socorristas de la Defensa Civil, del cual solo recibieron 300.000 pesos.

Pero uno de los puntos clave de la investigación es que con el tiempo la mamá del menor reveló detalles de su relación con el padrastro. Al parecer este hombre la agredía y era víctima de maltrato. “Ella no podía decir muchas cosas, ahora es que ella viene contando el maltrato. Nunca nos pudo decir la verdad, hasta ahora es que ella nos ha contado”, afirmó ante la emisora Torres. Pero eso no quedó ahí, al parecer, el hombre abusaba sexualmente de la hermana de Jonnier, de también cinco años.

La familia del menor relata que ahora se están tratando de ganar la confianza de la niña para que hable sobre la presunta agresión sexual. “Eso no es nada de lo que me hacían a mí”, dijo en alguna ocasión. Torres también dijo que la familia ha interpuesto varios derechos de petición, tanto a la Fiscalía como a Bienestar Familiar, pero no les han dado respuesta frente al caso de Jonnier. “No hemos tenido el apoyo psicológico, le pedimos el favor a la Comisaría de Familia para que nos ayudara, pero no han hecho nada”, concluyó la mujer a Blu Radio.

Por su parte el padre biológico del menor hizo un video en el que le pide a su hijo que lo llame, que le diga en qué lugar está y expresa que Jonnier y su hermana son su mayor anhelo. “Hijo, con la ayuda de Dios sé que te vamos a encontrar porque usted está hijo”. También se refirió al presunto maltrato por el que estarían pasando los menores cuestionándole por qué no le dijo nada sobre la situación. El hombre piensa que la madre y el padrastro no permitían que le contaran lo que pasaba, “soy pobre, pero estoy para ayudarte en lo que más pueda”, relata el hombre.

“Él no está ahogado, está con vida”, concluye el hombre. Esta historia se parece a la desaparición de Sara Sofía que se conoció a mediados de marzo de este año y desde entonces el país está atento a la situación, pues a medida que avanza la investigación, los detalles del caso se vuelven más escabrosos.

SIGA LEYENDO