El actor Roberto Urbina confesó que le gustan los tríos y que cree en el “poliamor”

El artista Roberto Urbina estuvo en diálogo con ‘Diva Rebeca’, un personaje interpretado por el periodista Omar Vásquez, a quien le dijo que “cree en el poliamor”, ya que según él, es evidente que los humanos no son monógamos. Eso sí, dejó claro que su creencia es algo difícil de llevar en la vida diaria, ya que la sociedad ha sido criada con distintas creencias.

“Creo que uno como persona ya aprendió que la monogamia de por vida es lo que es. Salirse de ese cuento para creer en el poliamor es muy difícil. Creo que uno tiene que lograr un contrato con la pareja, como que se pueda dar ciertas licencias”, aseguró el actor, quien en estos momentos se encuentra en Canadá durante las grabaciones de la serie ‘Snowpiercer’.

La respuesta más candente del colombiano la dio cuando ‘Diva Rebeca’ le preguntó si se animaría algún día a hacer un trío. Ante ello, Urbina respondió: “Por supuesto”.

El periodista no se quedó solo en ello y quiso indagar más sobre el tema. Fue entonces cuando el actor confesó que no le ve problema a hacer tríos con otro hombre y una mujer, o con dos mujeres.

“Hágale, mijo, que no viene carro. En ese sentido soy de mente abierta, la verdad”, manifestó el artista.

Asimismo, comentó que este tipo de temas tendrían que poderse hablar con su pareja, ya que si no es así, esa sería una señal que le haría saber que esa persona no es con quien debería estar. Para el actor, “la sexualidad debe ser compartida” y es un punto muy importante en una relación.

El intérprete también habló sobre la masturbación y le dijo a ‘Diva’ que cuando está en pareja se masturba, pero aseguró además que, le parece ilógico que una persona quiera cambiar eso en su vida cuando se encuentra en una relación amorosa. “La exploración personal también es [un] derecho”, señaló el bogotano.

Loco por vos, uno de los últimos lanzamientos cinematográficos de urbina

Se trata de una comedia romántica que se quiere acercar al estilo norteamericano, pero exaltando diversos rasgos de la idiosincrasia colombiana, partiendo desde las diferencias que pueden llegar a existir entre una y otra región del país. Especialmente Bogotá y Medellín.

Lanzada el año pasado por el director Felipe Martínez Amador y disponible en Netflix, la historia comienza con Lucas, el personaje de Roberto Urbina, quien se enamora de la prima de uno de sus compañeros de trabajo, Lina, interpretada por Laura Londoño.

Lucas tendrá que enamorar a Lina, y a su familia, antes de que ella se vaya a vivir a Estados Unidos.

Snowpiercer’, el nuevo trabajo en Urbina en Netflix

Urbina ahora se encuentra trabajando en la serie de Netflix ‘Snowpiercer’, una historia postapocalíptica que cuenta el drama de un tren que se queda solo en un planeta destruido. En este escenario, solo algunos sobrevivientes logran emprender un arduo viaje por un mundo helado y lleno de desafíos marcados por la peligrosidad.

“Recuerdo que les envié una audición grabada desde Girardot y como a los dos meses me llamaron y me dijeron que querían hacerme un test –el último paso para tomar un personaje–. Me puse nervioso y pregunté en ese momento si tenía que viajar, pero me dijeron que no. Dos semanas después me dieron el papel de Javier de la Torre: un ingeniero encargado de mantener en movimiento al tren de Snowpiercer”, comentó Urbina en diálogo con EL TIEMPO, al recordar el proceso que tuvo que pasar para ser elegido como parte del casting de la serie.

