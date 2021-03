“Empezó a hacer videos con una actitud déspota, con ínfulas de superioridad”: empleado que atendió a ‘La Segura’ en prestigiosa tienda le responde

Foto: @la_segura

‘La Segura’ está muy feliz por haber podido viajar a Miami tras varios meses de confinamiento y cuarentena estricta debido a la emergencia sanitaria del covid-19, razón por la cual ha compartido algunos detalles de su estancia en el exterior. Sin embargo, esta vez contó un mal momento que pasó en uno de sus días de descanso.

La influenciadora protagonizó un incómodo momento en su paso por el país norteamericano mientras se disponía a realizar algunas compras. A través de sus historias en Instagram, la joven compartió un video narrando la desagradable experiencia que tuvo en una prestigiosa tienda.

Inicialmente, la joven se mostró aconsejando a sus millones de fanáticos de no ir a dicho almacén, pues la estaban atendiendo muy mal. “La atención es pésima. A uno lo pueden ver pasando trabajando con un cordón, lo que sea, no te dicen nada. Aparte el señor que atienden acá es súper hiper-mega-grosero”, señaló.

Ante la situación, la creadora digital confesó que no se aguantó la actitud del empleado y manifestó que tenían muy mala atención, a lo que el hombre le respondió en un tono poco cortes diciéndole “pues hable, si necesita algo pues hable”.

En respuesta, ella añadió: “Se supone que, si uno arrima a un lugar, deben estar pendientes de qué necesitas, cualquier cosa, nada. Aparte de mala atención, grosería. No me vengan, no arrimen, la peor atención del mundo entero, se los juro”.

Posteriormente, la caleña decidió grabar al empleado y exponerlo en su perfil mientras que le decía palabras como “atrevido, descarado”.

Cuando salió de la tienda continúo demostrando su molestia en sus historias, pues según ella, debió retirarse para no empeorar la situación. La mujer señaló que, aparentemente, la pelea fue porque no la ayudaron con una prenda y le dieron a entender que “si quería mejor atención, mejor comprara en una tienda que no fuera outlet”.

Eso enfureció a la colombiana, quien aseguró que todos merecen la misma atención. “¿Entonces los que vamos a un outlet somos menos gente?”, dijo en sus historias.

Para concluir el tema, ‘La Segura’ afirmó: “Que no tenga buena atención al cliente, listo, va y viene, hay muchos otros lugares. Bebé yo trabajé como vendedora hace muchos años en mi vida y yo jamás le respondí a un cliente ni mucho menos me emparejaba y menos si él es un hombre, emparejarse con una mujer”.

La Segura protagoniza discusión en un tienda de Miami

Como de costumbre, sus seguidores no se demoraron en reaccionar ante la situación. Aunque algunos la respaldaron y señalaron al sujeto por la mala actitud, otros criticaron a la influencer.

“Fijo llegó de altanera con el empleado”, “pensó que allá era famosa” y “se cree de otra dimensión”, fueron algunos comentarios que dejaron en redes.

A pesar de esta situación, la hermosa colombiana siempre muestra una actitud positiva frente a las adversidades y por ello no dejó de compartir una atractiva sesión de fotos que se tomó en una de las playas de Miami. Sin embargo, horas después, el empleado al que tanto mencionó ‘La Segura’, comentó su versión sobre la misma publicación.

“Esta mujer entró como si fuera su casa, sin si quiera decir ‘Hola’ de vuelta y se molestó porque nadie le desamarró un zapato sin tan si quiera pedir ayuda. Ahí fue cuando empezó a hacer videos con una actitud déspota, con ínfulas de superioridad (…) respeto su trabajo, pero para mí estas personas son común y corriente. No merecen ningún trato especial”, escribió el hombre.

