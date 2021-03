Edwin Cardona se confesó y reveló cuál ha sido una de sus mayores frustraciones como profesional. via REUTERS/Andres Larrovere

El volante colombiano Edwin Cardona sabe lo que es ser importante para un club, pero también conoce lo que es ser apartado de un equipo y no ser tenido en cuenta. Sin embargo, en la actualidad pasa por uno de sus mejores momentos como profesional y se ha ganado un lugar en la titular de Boca Juniors, el equipo que volvió a confiar en él y le dio una segunda oportunidad.

Para nadie es un secreto que el antioqueño tiene calidad de sobra para figurar en los mejores clubes del mundo, su paso por el fútbol mexicano le ayudó para volver a encontrar su juego y regresar al equipo ‘xeneize’ a demostrar sus mejores condiciones. No obstante, es uno de los futbolistas que ha vivido en carne propia la sensación de no poder estar presente en momentos considerados muy importantes para un jugador de fútbol.

Por ejemplo, por decisión técnica, no fue incluido en la lista de jugadores presentes en la final de la Copa Libertadores contra River Plate, en 2018, considerada la final más importante en la historia del certamen jugada en Madrid (España), y tampoco pudo asistir al Mundial de Rusia 2018, a pesar de que le habían mencioando previamente que iba a estar con la Selección Colombia; esta última la considera la mayor frustración de su carrera.

“Lo más duro que me ha pasado en mi vida fue lo del Mundial, porque en su momento confié en personas que consideraba quizás importantes para mi carrera y para mi vida en ese tiempo. A mí me dieron una semana para compartir con la familia porque el tiempo de concentración era muy fuerte, eran casi dos meses de dejar a la familia. Cuando recibo la llamada de que no iba ir al Mundial estaba saliendo con mis hijos de cenar en Medellín e iba para la casa”, afirmó Cardona en diálogo con el líder espiritual Chris Méndez.

Al conocer la decisión, el ’10′ de Boca contó detalles de lo que fueron los momentos posteriores en los que sintió una gran decepción.

“Yo iba manejando el carro y recibí la llamada. El carro se fue manejando solo porque sentí un vacío en mi corazón, y cuando llegué a la casa me hice el fuerte, aunque fue muy duro, pero cuando vi el primer partido del Mundial como que mi vida dio un giro y, como yo venía entrando en el camino espiritual, dije: ¿qué pasó señor si yo venía confiando en ti?”, añadió.

Las consecuencias se vieron después, pues el volante confirmó que subió de peso, se alejó hasta de su familia, y se sumergió en una burbuja en la que solamente quería volver a encontrarse y volver a sentir alguna motivación.

“Yo subí como siete kilos, cuando llegué a Boca porque me tocaba presentarme después del mundial, y ver que varios compañeros lo jugaron, yo no quería saber de nada, nada de jugar, no quería escuchar que me hablaran de Dios, y tuve muchos problemas con mi familia por lo mismo. Yo me aísle y pensé solamente en mí, entré como en una burbuja que al final me ayudo porque tenía que pensar qué quería para mi vida. Fue algo duro, pero uno aprende de todo eso”, señaló.

Ahora pasa por un momento esplendido y espera ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda para los partidos de la Selección Colombia, tanto de eliminatorias como de la Copa América.

Aunque a veces recibe bastante críticas, el jugador de 28 años confirmó que no se preocupa por lo que se diga en la prensa o las redes sociales sobre su juego, él sabe cuándo ha hecho las cosas mal, o bien, y a partir de ahí empieza a corregir, eso sí, fue claro al mencionar que su familia es clave a la hora de encontrar errores en su fútbol, pues considera que esas son las verdaderas críticas.

Al final de la entrevista y para cambiar un poco los temas, Méndez le hizo algunas preguntas cortas en las que tenía que elegir sus gustos favoritos.

Chris Méndez: ¿Mate o café?

Edwin Cardona: Los dos.

C.M: ¿Bandeja paisa o asado?

E.C: No… bandeja paisa claro (risas).

C.M: ¿Salsa-choke o cumbia?

E.C: Cumbia.

C.M: ¿El ‘pibe’ Valderrama o Román (Riquelme)?

E.C: Los dos porque ambos hicieron una linda carrera.

C.M: ¿Messi o Cristiano Ronaldo?

E.C: Messi.

C.M: ¿Atlético Nacional o Independiente Medellín?

E.C: Naa pues Nacional, el más grande. Es el equipo que gracias a ellos estoy donde estoy, soy hincha desde chiquito y es el equipo de mi vida. Obviamente respeto a Medellín porque es el clásico, pero soy hincha de Nacional.

