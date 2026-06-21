Ministros y funcionarios del Gobierno Petro denunciaron irregularidades en la segunda vuelta: “Deben abrir las urnas”

El presidente Gustavo Petro defendió retirar licencias para asegurar el pago de deudas al sistema de salud. - crédito Presidencia

Con el 99,9% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el preconteo, Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, con lo que se consolida como el nuevo presidente de los colombianos.

Según los resultados de la entidad electoral, el líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 12.950.482 votos, correspondientes al 49,65% de los votos válidos, mientras que el senador del Pacto Histórico alcanzó 12.702.224 sufragios, representando el 48,70%.

PUBLICIDAD

Ante los resultados, varios funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro se pronunciaron al respecto. El primero fue Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, que enfatizó que esperará a la determinación de los jueces de la república para que sean los que definan al nuevo presidente de los colombianos.

“Nuestras normas electorales son claras! El preconteo es informativo. El resultado final de las elecciones proviene del escrutinio. De El depende la constatación de la voluntad popular”, indicó en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Entre tanto, Daniel Quintero, superintendente de Salud, advirtió que se debe verificar la situación electoral en el país ante posibles irregularidades. “Deben abrirse todas las mesas. En especial en Antioquia”, manifestó.

Noticia en desarrollo...