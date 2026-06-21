Abelardo de la Espriella entregó sus primeras declaraciones tras ser elegido presidente, según el preconteo de la Registraduría: “Colombia ganó”

La declaración de De la Espriella ocurrió durante una conversación con la congresista estadounidense María Elvira Salazar - crédito @MaElviraSalazar/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó sus primeras declaraciones oficiales tras confirmarse su triunfo en el preconteo de la segunda vuelta presidencial.

El pronunciamiento se registró desde la ciudad de Barranquilla, donde el líder del movimiento Defensores de la Patria se impuso en las urnas y concedió una exclusiva a la congresista y representante a la Cámara de los Estados Unidos María Elvira Salazar, que viajó al país para acompañar el desenlace de la jornada electoral.

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De la Espriella, conocido popularmente durante la contienda como el “Tigre”, utilizó su intervención para fijar las prioridades internacionales que guiarán su administración de cara al periodo gubernamental que inicia el próximo 7 de agosto, cuando Gustavo Petro le entregue el cargo.

“Hoy Colombia ganó su partido más importante. Y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia, necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos de Norteamérica, que no solamente es nuestro primer socio comercial, sino también nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado. ¡Firme por la patria!”, señaló De la Espriella a la congresista.

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El presidente electo aseguró que su gobierno buscará enfrentar los principales problemas del país - crédito Europa Press

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