La derecha celebra el triunfo de Abelardo de la Espriella y sacude el tablero político: “Vamos por cuatro años de transformación y futuro”

La victoria de Abelardo de la Espriella generó una rápida ola de reacciones entre líderes políticos del país - crédito Jair Coll/Reuters

Una ola de pronunciamientos de líderes políticos inundó la plataforma X tras conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. Con el 99,77 % de las mesas informadas en el preconteo oficial de la Registraduría, el candidato del movimiento Defensores de la Patria se impuso con 12.933.963 votos, equivalentes al 49,65 % de la votación, derrotando al aspirante de izquierda Iván Cepeda.

Expresidentes, congresistas y líderes de la oposición celebraron el triunfo de la centroderecha y respaldaron la transparencia de la organización electoral, al responder de paso a los cuestionamientos hechos horas antes desde la Casa de Nariño.

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El expresidente Iván Duque fue uno de los primeros en reconocer el resultado del preconteo y envió un mensaje de éxito a la nueva jefatura del Poder Ejecutivo, al resaltar el papel de la autoridad electoral en la jornada.

“Colombia ha elegido a un nuevo Presidente. Felicito a Abelardo de la Espriella, nuevo gobernante de Colombia, y a José Manuel Restrepo, nuevo Vicepresidente de nuestra patria, por su victoria, y les deseamos éxito en su gestión. También felicito a la Registraduria por unas elecciones libres y transparentes (sic)”, postó Duque en su red social.

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Iván Duque felicitó al presidente electo y destacó el papel de la Registraduría durante la jornada - crédito @IvanDuque/X

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó fuertes críticas a la coalición saliente, el Pacto Histórico, de Gustavo Petro, y denunció supuestas presiones en las regiones, al asegurar que el triunfo de De la Espriella representa un cambio de rumbo institucional frente al modelo actual.

“Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda”, escribió el líder del Centro Democrático.

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Uribe añadió a su publicación que: "Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos. No podemos permitir más trampas del Petro-Chavismo”.

Álvaro Uribe celebró el resultado y lanzó críticas contra el sector político cercano al Gobierno saliente - crédito @AlvaroUribeVel/X

En un tono enfocado en la reconciliación nacional, el expresidente Juan Manuel Santos también saludó a los mandatarios electos y los invitó a trabajar por la estabilidad de los sectores políticos del país.

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“Felicito al presidente electo Abelardo de la Espriella y vicepresidente José Manuel Restrepo. Les deseo éxitos en la tarea de gobernar una Colombia para todos. Ahora es momento de unir al país, rodear nuestras instituciones y trabajar unidos por un país más próspero y en paz”, escribió Santos.

Juan Manuel Santos envió un mensaje de unidad y pidió trabajar por la estabilidad del país - crédito @JuanManSantos/X

En el Congreso de la República, los partidos que respaldaron la candidatura de Defensores de la Patria calificaron la jornada como una muestra de resistencia civil; el senador Efraín Cepeda, líder del Partido Conservador, destacó la movilización ciudadana en los puestos de votación como un mandato claro de cambio.

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“La democracia habló y el pueblo colombiano decidió recuperar el rumbo. Fue una expresión ciudadana legítima, libre y contundente. Colombia se movilizó, votó en libertad, no cedió ante presiones y dejó claro su mandato en las urnas: hoy gana la ciudadanía y gana Colombia", señaló Cepeda en X.

Además, el senador y líder de la oposición destacó: “Felicito al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo por esta victoria que marca el inicio de una nueva etapa para el país. Victoria de los ciudadanos”.

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“Hoy Colombia elige un nuevo presidente y abre un ciclo de esperanza y reconstrucción. Vamos por la Patria Milagro. Vamos por una Colombia unida. Vamos por cuatro años de transformación y futuro”, expresó Cepeda.

Efraín Cepeda afirmó que la ciudadanía expresó un mandato en las urnas - crédito @EfrainCepeda/X

Además, el exsenador David Luna defendió la gestión de la organización electoral liderada por Hernán Penagos, al señalar la contradicción en las denuncias de fraude que se presentaron durante el desarrollo de la votación, al lanzar una pulla al presidente Gustavo Petro.

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“Felicitaciones a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Organización Electoral, al registrador Hernán Penagos, así como a todos los jurados, testigos y funcionarios que hicieron posible esta jornada. El software funcionó, los resultados llegaron con rapidez y transparencia, y los colombianos pudieron votar con garantías".

Luna añadió: “El mismo sistema electoral que @petrogustavo cuestionó esta mañana acaba de demostrar que funciona, tal como funcionó cuando lo eligieron a él”.

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