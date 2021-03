Sigue la indisciplina ante la pandemia en el país: el pasado fin de semana se impusieron 242 comparendos por hora

Intervención en fiesta desmantelada durante la cuarentena en Colombia. Foto de referencia.

Este martes 23 de marzo, el mayor general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, director de Seguridad Ciudadana, entregó un balance sobre el comportamiento de los colombianos durante el pasado puente festivo. De acuerdo con el alto oficial, 694 fiestas prohibidas fueron intervenidas, de las cuales 231 se presentaron en viviendas y 463 en entornos públicos.

Rodríguez también informó que, se hicieron efectivas 62 capturas a incitadores y organizadores de eventos ilegales, quienes fueron sorprendidos “violando los decretos establecidos”. Además, se impusieron 17.418 comparendos por “comportamientos contrarios a la convivencia”.

Esto, en detalle, arrojó que cada hora se impusieron 242 comparendos y cada minuto hubo 4 sancionados. Además, la información revelada por el alto oficial señaló que, del total de sanciones, 4,022 ciudadanos fueron penalizados “por violación a medida sanitaria”, 1,866 por no hacer uso de tapabocas, 1,611 por incumplir con el aislamiento en las ciudades donde rigen restricciones relacionadas, 386 por infringir la ley seca, 93 por generar aglomeraciones, 2,500 por riñas en vía pública y 2,233 por consumo de sustancias prohibidas en lugares públicos

De acuerdo con información de W Radio, en lo que va corrido del año se han impuesto 228,134 comparendos por los mismos motivos, llegando a un total de 1.154,431 desde que inició el aislamiento preventivo obligatorio. Asimismo, se han realizado “356 suspensiones temporales de la actividad a establecimientos por incumplimiento de las medidas de bioseguridad o normas establecidas por las autoridades”.

La emisora nacional también dio a conocer que se han atendido 943 riñas, reportando un total de 13 por hora. También se han incautado 6,490 armas blancas y 141 armas de fogueo.

Los lugares en donde más se presentaron acciones de indisciplina fueron Bogotá, Cali, Medellín y la Costa Atlántica.

En Barranquilla se impusieron 1.100 comparendos por reuniones sociales y fiestas clandestinas que lograron intervenir las autoridades, recogió El Heraldo. Según el general Diego Hernán Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, capturaron a 73 personas atrapadas en flagrancia por varios delitos. Ocho ciudadanos fueron detenidas por orden judicial por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes y 191 fueron trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por haber violado el código de Policía. Finalmente, 19.103 carros salieron de Barranquilla.

Así estuvo la movilidad durante el puente festivo

Durante este puente festivo de San José, la Policía de Tránsito y Transporte reportó, hasta la noche del lunes, la movilización de 2′515.400 automóviles en las vías del país. Para esta fecha se esperaba que salieran al menos dos millones de carros, teniendo en cuenta que es el tercer lunes festivo del año. Hace un año para esta misma fecha en Bogotá y algunas partes del país se estaban llevando algunos simulacros de cuarentena, antes de la decretada por el presidente Iván Duque.

En Cundinamarca 879.074 vehículos salieron y entraron, por su parte, Bogotá tuvo 496.861 en el mismo flujo. Las autoridades reportaron que hubo una reducción del 66 por ciento en la accidentalidad en carreta, 34 por ciento menos en mortalidad y 89 por ciento menos que en 2020, conoció Caracol Radio.

La Policía desplegó este fin de semana del 20 al 22 de de marzo, 130 mil hombres y mujeres para cuidar las vías y, principalmente, prevenir aglomeraciones o fiestas clandestinas del país. También se dieron 1.724 comparendos a nivel nacional por infringir las normas de tránsito, de los cuales 314 se dieron por revisión técnico-mecánica; 630 por no tener la licencia de conducción; 350 por andar en moto sin respetar las normas; 182 por no tener SOAT; 77 por adelantar en zona no demarcada y 171 multas por transporte informal, afirmó Caracol Radio.

Las autoridades reportaron 86 pruebas de embriaguez positivas de las 5.580 que se hicieron en todo el país, siendo Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga las ciudades con más controles. Por incumplir medidas sanitarias contra el covid-19, Bogotá tiene 122.712 comparendos, Medellín 30.596 y Cali 27.141 en lo que lleva el país en medio de la pandemia.

