Senadora Sandra Ramírez confirmó que dio positivo para covid-19

a senadora Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez del partido Comunes, informó que dio positivo para covid-19 este martes. “Quiero informarle a la opinión pública que me he realizado la prueba del Covid-19 y me ha salido positivo el resultado. He presentado algunos síntomas, estoy aislada en casa recuperándome, pero cumpliendo con mis funciones de congresista”.

Ramírez hace parte de los exfarc que recibieron curul en capitolio nacional tras los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Santos y dicha organización, además hace parte de la mesa directiva del partido Comunes y del Senado, siendo segunda vicepresidenta.

Por otro lado ella junto al también integrante del partido Comunes, Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, presentaron un proyecto para este semestre sobre la regulación de derechos de grado que busca la libertad de asistir o no a la ceremonia, es decir, que se abra la posibilidad de no pagar este monto que “en algunos casos importan más el pago de estos valores, que la misma situación económica de los estudiantes”, explicó Ramírez.

Además buscan que el valor de ese concepto, “por ser un derecho inherente al logro académico alcanzado tras la culminación de un programa de formación conforme a la ley, no podrá superar el 18 por ciento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente”.

Hace unos meses la senadora estuvo en el ojo del huracán cuando compartió una foto en su cuenta de Twitter junto a la entonces presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares y escribió: “Felicitamos a la Dra. Patricia Linares por este reconocimiento que le hace hoy el Senado por su labor como presidenta de la JEP”. Ante esto, el tuitero Hernán Cadavid publicó un trino diciendo que era una vergüenza mundial porque aparece “las Farc condecorando a sus ‘jueces’”.

Gustavo Petro salió de la clínica

Este lunes festivo se conoció que el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro estaba internado en un hospital de Florencia, Italia, debido a una neumonía por el covid-19, tras contraerlo mientras estaba de vacaciones en Italia. Este martes, en horas de la tarde, el líder de la Colombia Humana informó en su cuenta de Twitter que había salido del centro hospitalario en el que estaba y que se encontraba sin síntomas de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

“Informo a la ciudadanía que hoy salí del hospital en el que me interné por una neumonía leve producto del covid. En este momento estoy bien y sin síntomas”, expresó.

Previamente el legislador había compartido un comunicado anunciando su situación: “Se informa igualmente que el senador y su familia están siendo supervisados y atendidos médicamente dentro del protocolo reglamentado para los casos de coronavirus en el mundo entero y que su condición médica es estable y mejora progresivamente”, se lee en el comunicado que Petro publicó en sus historias de Instagram alrededor de las 3:00 p. m.

La familia detalló que, se contagió durante un viaje que realizó recientemente a Europa con el fin de que Petro visitara a dos de sus hijas que residen en ese continente y a quienes no veía desde hace más de dos años. En concreto, el senador habría estado entre Francia e Italia, donde viven Andrea Petro Herrán, quien nació producto de su relación con la activista Mary Luz Herrán, y Sofía Petro Alcocer, hija mayor que tiene con su actual esposa. Así mismo, la familia compartió tiempo con Nicolas Alcocer, quien es hijo de una relación pasada de Verónica.

“El viaje fue decidido bajo la prioridad estricta de no correr riesgos y el lugar donde llegaron estaba clasificado como zona amarilla. En ningún momento dejaron de tomar las medidas sanitarias reglamentadas por los organismos especializados en salud, tanto nacionales como internacionales”, dice el documento.

