Este miércoles se publica el decreto para iniciar la vacunación de personas entre 70 y 74 años

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, confirmó, este martes 23 de marzo, que en el día de mañana se aprobará una nueva resolución para dar inicio a la vacunación contra el covid-19 en colombianos entre 70 y 74 años de edad.

De acuerdo con el funcionario, “es muy importante plantear que en esta semana en particular, debemos todos los departamentos avanzar muy rápidamente con las EPS agendando citas; y mañana estaremos expidiendo una resolución bajo la cual se abrirá la aplicación para personas de 70 a 74 años, una vez se haya avanzado el agendamiento de la población de 75 a 79″.

Con esto, agregó el jefe de la cartera, se espera que la próxima semana ya se esté adelantando la inmunización para todos los colombianos entre 70 y 79 años de edad, “lo cual es un número bastante importante de población, con el cual se puede avanzar efectivamente la vacunación”.

Adicionalmente, Ruiz insistió en que el resto de poblaciones que han sido priorizadas y se encuentran habilitadas en este momento para recibir las vacunas dentro de las dos primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación podrán seguir agendando y asistiendo a citas para recibir la inyección. “El cierre de una etapa no implica que en la otra etapa no se deban seguir vacunando las poblaciones que no fueron vacunadas y que quieran lograr la vacunación”.

El anuncio llega a poco más de dos semanas del anuncio del inicio de la segunda etapa de vacunación, que fue reglamentada a través de la Resolución 303 del 6 de marzo, y en la que también se “incluye a los profesionales de salud que presten servicios en regímenes especiales y de excepción, residentes, estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios, de ciencias de la salud, que en el momento se encuentren haciendo práctica en un prestador de servicios de salud”. No obstante, el proceso inició formalmente el pasado 16 de marzo.

Con ello, y el anuncio hecho hoy, el Gobierno nacional pretende que el país alcance la cifra de 1.800.000 personas que han recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna, para finales de marzo. Para esa fecha solo faltan nueve días —el informe de este martes no ha sido publicado—, en los que el país tendrá que atravesar una maratón, pues las cifras más recientes no son generosas.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, publicado a medianoche del pasado lunes 22 de marzo, en Colombia ya se había aplicado en Colombia un total de 1.238.259 dosis de la vacuna contra el covid-19. Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 60.324 personas.

Así mismo, se reportaron un total de 23.251 dosis durante el día, de las cuales 2.475 corresponden a la segunda inyección. No obstante, se trata de un lunes festivo. Si se observan, por ejemplo, las cifras de la semana pasada, se puede determinar que el promedio del país se encuentra por el orden de las 55.000 dosis diarias, con lo que en el límite de tiempo que queda, se llegarán a cerca de 1.730.000 personas inmunizadas a menos de que aumente el ritmo.

A favor de ello, está el creciente número de vacunas que ha recibido el país, pues solo la semana pasada llegaron, en números redondeados, 100.000 dosis de Pfizer, 244.000 de AstraZeneca y 774.000 de Sinovac. En contra, en cambio, está la Semana Santa que inicia y que suele traducirse en viajes fuera de la ciudad para el grueso de los colombianos.

