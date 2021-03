“Les presento mis tres piernas, soy mitad humana y mitad máquina“: Daniella Álvarez

Daniella Álvarez en Desafío 2021. Foto Caracol Televisión

Daniella Álvarez es una de las protagonistas de las noches de diversión de los televidentes colombianos, con su labor como presentadora de El Desafío The Box, producción del Canal Caracol. La barranquillera se preparó físicamente para conducir el programa, al lado de Andrea Serna, con sus fieles compañeras desde el año pasado: las prótesis que usa luego de que le amputaron parte de su pierna izquierda, por una isquemia.

En las últimas horas, Álvarez presentó las ‘tres piernas’ que le han permitido seguir vinculada a la actividad física, con retos del talante de El Desafío. “Como se pueden dar cuenta soy mitad humana y mitad electrónica. Literalmente me tengo que conectar a la corriente para cargarlas, pero han sido una gran solución para mi vida, porque con ellas me he vuelto a levantar y caminar”, reveló en un video del canal.

La atlanticense le compartió a los seguidores las funciones de sus prótesis y arrancó con su favorita, la Genium X3, que es contra el agua y le ayuda a hacer rutinas en ríos y piscinas. Además, indicó que la maneja desde una aplicación en su celular y tiene seis modalidades, entre las que se destacan trotar, montar patines y bicicleta.

Después se refirió a la denominada como gancho, diseñada exclusivamente para cuando trota. “En el momento en el que meto mi muñón ella actúa como un resorte que me da impulso durante la carrera continua. Este ha sido mi reto más importante, porque no se bloquea la rodilla y es fácil que uno se pueda ir al suelo”, reveló.

Finalizó con la que le da mayor estabilidad en la parte de la rodilla, pero no es contra agua, como la consentida que mostró primero. “Esta tiene tres modos y yo la uso para caminar porque permite graduar las inclinaciones; también la utilizo para andar en bici”, apuntó.

Mientras se desempeña como presentadora de El Desafío, continúa con sus terapias para seguir avanzando en su recuperación y cuenta con una máquina que regenera las células y mejora su circulación, luego de las largas jornadas de grabación del reality.

“No puedo abandonar en ningún momento mi parte de la salud. Para mí es importante continuar con este proyecto a pesar de las circunstancias, pero nunca he dejado a un lado las terapias”, confesó en un video de Caracol Televisión, la semana pasada, en el que la barranquillera entregó detalles de la manera en la que vive la experiencia de conducir la producción que se desarrolla en Tobia, Cundinamarca, siguiendo los protocolos de sanidad para evitar el contagio masivo de coronavirus.

