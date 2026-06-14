Choque entre Alejandro Char y Gustavo Petro por reducción de pobreza en Barranquilla: salario mínimo vs gestión local

Char atribuye los avances en pobreza a políticas municipales, mientras Petro señala el impacto de medidas nacionales como el salario mínimo y el impulso al turismo. - crédito Jesús Aviles/Infobae

La reducción de la pobreza en Barranquilla generó un enfrentamiento público entre el alcalde Alejandro Char y el presidente Gustavo Petro, quienes atribuyen el avance a factores opuestos: el primero a la gestión local y el segundo al aumento del salario mínimo nacional.

La discusión se intensificó después de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulgara la cifra oficial de personas que salieron de la pobreza monetaria en la capital del Atlántico durante 2025.

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Barranquilla muestra cifras récord de reducción de pobreza

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, informó que durante el último año, 82.000 habitantes dejaron atrás la pobreza monetaria y 35.000 superaron la pobreza extrema. Según el mandatario local, estos logros reflejan el impacto de “casi dos décadas construyendo un modelo de ciudad que genera oportunidades”, iniciado en 2008.

Char destacó que la ciudad redujo la pobreza monetaria de 29,7% a 23,4% y la pobreza extrema de 9,2% a 6,6%, ubicándose por debajo del promedio nacional.

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El alcalde argumentó que estos resultados responden a una estrategia sostenida basada en la generación de empleo, el fortalecimiento de la educación, el apoyo a pequeños empresarios y la atracción de inversión privada.

“Estos resultados son el reflejo de una ciudad que ha trabajado de manera consistente para generar oportunidades”, afirmó en sus redes sociales. Añadió que el respaldo a los emprendedores, el acceso a crédito y capital semilla, y la ejecución de obras y programas sociales en los barrios más vulnerables han sido fundamentales.

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Char subrayó que detrás de cada cifra hay historias personales de superación y reiteró su compromiso con mejorar la calidad de vida de todas las familias barranquilleras. Según el alcalde, la transformación de la ciudad desde 2008 ha estado guiada por el objetivo de ofrecer “más oportunidades para salir adelante”.

El alcalde Char destacó la salida de miles de personas de la pobreza en Barranquilla y atribuyó los resultados al modelo de desarrollo de la ciudad desde 2008. - crédito @AlejandroChar/X

Petro atribuye la caída de la pobreza al salario mínimo y políticas nacionales

La publicación de las cifras generó una respuesta directa del presidente Gustavo Petro, quien sostuvo que la reducción de la pobreza en Barranquilla y otras ciudades de la Costa Caribe no obedece a la gestión local, sino a decisiones adoptadas desde el Gobierno nacional.

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“¡Ay Dios!, la caída de la pobreza monetaria, es decir el aumento de la cantidad de dinero en el bolsillo y en la caja de cada familia, creció porque se incrementó el salario mínimo real, Char. Eso no depende de usted”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

Petro argumentó que el crecimiento del salario mínimo real elevó los ingresos de los hogares y dinamizó la economía urbana, especialmente en los sectores más pobres, debido a que el gasto de estos trabajadores se concentra en alimentos, bienes y servicios locales. Sostuvo que este efecto se extendió hacia la economía informal y no asalariada, lo que permitió que la pobreza cayera de manera más acelerada en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Villavicencio, Ibagué y Cúcuta.

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El presidente también resaltó el papel de la política agraria nacional, el menor incremento de los precios de los alimentos en relación con el salario mínimo, y el crecimiento del turismo internacional como factores clave. Según Petro, “más de 35.000 millones de dólares ingresaron al país hasta el año pasado por turismo extranjero en mi gobierno y la mayor parte quedó en el Caribe, entre su población”, beneficiando a Barranquilla y ciudades cercanas.

El presidente explicó que la reducción de la pobreza está relacionada con el aumento del salario mínimo real y otros factores económicos nacionales. - crédito @petrogustavo/X

Disputa sobre modelos de desarrollo y atribuciones de éxito

La confrontación entre Char y Petro expone dos visiones opuestas sobre los motores de la reducción de la pobreza. Por un lado, el mandatario local defiende los resultados de una estrategia de desarrollo urbano enfocada en el empleo, la educación y la inclusión productiva.

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Por otro, el presidente sostiene que la política salarial, las acciones gubernamentales para estabilizar el precio de los alimentos y el impulso al turismo internacional han sido determinantes, minimizando el impacto de la gestión local.

En su mensaje, Petro criticó propuestas que, a su juicio, podrían revertir los avances en la región Caribe. Señaló que ideas como el fracking y la implementación del salario por horas amenazan el nivel de vida de los trabajadores y la sostenibilidad de la agricultura. “Usted y sus amigos lo que están proponiendo es hacer fracking y acabar con el agua, es decir con la agricultura, y además, establecer el salario por horas es decir, acabar con el nivel de vida de las y los trabajadores del Caribe y de Colombia”, expresó.

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Las cifras recientes muestran una reducción de la pobreza monetaria y extrema en Barranquilla, según datos divulgados por el DANE. - crédito EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El presidente también mencionó que las políticas de su gobierno han priorizado la reducción de las desigualdades sociales y proyectó que, al finalizar su mandato, 7,5 millones de personas habrán mejorado sus condiciones de pobreza y extrema pobreza. “Eso arrastrará la economía nacional a la ruina”, advirtió en su intercambio con el alcalde.