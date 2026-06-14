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Laura Tobón reveló si quiere dar a luz un niño o una niña: “Por mí, que sea una familia gigante”

La modelo y presentadora contó detalles de su embarazo y relató por qué había tenido que postergar la posibilidad de tener otro bebé con Álvaro Rodríguez

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Laura Tobón reveló que tiene cinco meses de embarazo y que su segundo hijo nacería en octubre de 2026 - crédito @laura_tobon/Instagram
Laura Tobón reveló que tiene cinco meses de embarazo y que su segundo hijo nacería en octubre de 2026 - crédito @laura_tobon/Instagram

Laura Tobón reveló en una entrevista con La Red de Caracol Televisión que tiene cinco meses de embarazo y que el nacimiento de su segundo hijo está previsto para octubre.

La presentadora, que confirmó públicamente la noticia el 9 de junio a través de sus redes sociales, contó que decidió mantenerla en reserva durante los primeros meses por la experiencia que vivió en su primer embarazo.

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“Tengo en este momento 5 meses de embarazo. Lo tenía muy guardado porque no sé si ustedes saben que el primer bebé me costó tenerlo”, dijo la también modelo en su aparición como portada de la revista Marie Claire.

Embarazo - Maternidad
Laura Tobón confirmó la noticia de que espera su segundo bebé - crédito @laura_tobon/IG

Tobón explicó en La Red que entre el nacimiento de su hijo Lucca y la búsqueda de este segundo bebé pasaron entre cuatro y cinco años, aunque aclaró que la espera no tuvo que ver con problemas de salud o fertilidad.

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“Tenía demasiado trabajo, Lucca me estaba demandando mucha atención y tiempo de calidad. Un día dijo: ‘¿Dónde está mi compañero?’, y ahí lo empezamos a buscar. Llegó y fue mucho más fácil quedar embarazada”, relató.

Álvaro Rodríguez y Laura Tobón
Entre el nacimiento de Lucca y la búsqueda del segundo hijo de Laura Tobón pasaron entre cuatro y cinco años - crédito @laura_tobon/Instagram

La presentadora aún no conoce el sexo del bebé, pero asegura tener un fuerte presentimiento de que será una niña y ya tiene un nombre en mente. “Hay un nombre que me tiene loca, que es Mila. Me he soñado con una niña”, confesó. Su esposo y Lucca, en cambio, apuestan por un niño.

Tobón también contó que esta vez ha rechazado algunos proyectos laborales para dedicarle más tiempo a la familia y disfrutar el proceso con mayor calma. Y no descarta ampliar aún más la familia: “Lo que Dios quiera, porque yo amo los niños y me derrito. Por mí, que sea una familia gigante”.

Laura Tobón
Laura Tobón rechazó algunos proyectos laborales para dedicar más tiempo a la familia y no descarta ampliar su familia en el futuro - crédito @laura_tobon/Instagram

Laura Tobón compartió la reacción de su esposo

La presentadora colombiana subió a su cuenta de Instagram, coincidiendo con el Día del Padre, la reacción de su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez al darle la noticia de que estaba esperando a su segundo hijo.

Tobón publicó el momento en su cuenta de Instagram, en el que se ve la reacción de Rodríguez al momento de conocer la noticia, captada en secreto meses atrás.

En el video, Tobón le mostró inicialmente una bolsa correspondiente a uno de sus emprendimientos. Cuando empezó a sacar los elementos, Rodríguez sacó uno con el mensaje oculto de que su esposa estaba nuevamente encinta.

La actriz compartió el conmovedor momento de darle la noticia a su esposo, en pleno Día del Padre - crédito @laura_tobon/Instagram

La primera pregunta que hizo fue “¿Ya?”, dando a entender que fue más rápido de lo que esperaba, llegando a pensar que era una broma. Cuando asimiló la noticia, abrazó cariñosamente a su pareja y le preguntó si estaba feliz o nerviosa, a lo que ella visiblemente sobrepasada por la emoción no supo responder. Luego se observa a Rodríguez expresándole todo su amor: “Siento más amor ahora que siempre. Ahora no me vas a dejar solo, que viene otro bebé”, dijo en la grabación.

A lo anterior se le sumó un texto escrito por Tobón en la descripción de su cuenta de Instagram: “Guardar un secreto tan grande y tan hermoso no fue fácil, pero ver su reacción hizo que ese momento quedara para siempre en mi corazón”, escribió la presentadora al pie de la publicación.

La elección de la fecha no fue casual: el mensaje funcionó a la vez como anuncio del embarazo y como homenaje al padre de su hijo Lucca, el primero de la pareja.

En el texto que acompañó el video, Tobón describió a Rodríguez como “nuestra fuerza, nuestro refugio y el amor que sostiene a nuestra familia”. La presentadora también subrayó el papel de su esposo como figura paterna: “Eres un hombre increíble, un esposo maravilloso y el mejor papá que nuestros hijos podrían tener”, le dedicó en la publicación.

El anuncio cerró con una frase que resume el nuevo capítulo familiar: “Ahora somos 4”, en referencia a la llegada del segundo bebé que completará el hogar que Tobón y Rodríguez construyen junto a Lucca.

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