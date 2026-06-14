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La República Democrática del Congo no quiere pensar en la Selección Colombia: esto dijo su técnico

Sébastien Desabre dejó claro que, por ahora, no se inquieta por el compromiso frente a la Tricolor el martes 23 de junio en Guadalajara

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El técnico Sebastien Desabred quiere preparar de la mejor manera a la RD Congo para hacerle frente a Portugal, Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026 - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters
El técnico Sebastien Desabred quiere preparar de la mejor manera a la RD Congo para hacerle frente a Portugal, Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026 - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters

El técnico de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, afirmó que el equipo solo centra la atención en el partido inaugural del Mundial 2026 ante Portugal y evita cualquier análisis prematuro sobre el futuro cruce con Colombia en el grupo K, el 23 de junio.

El seleccionador explicó que su prioridad absoluta es el duelo contra los lusos, señalado como el principal reto del grupo, pues los africanos le apuntan a un buen resultado para aspirar a ser uno de los mejores terceros en la zona y avanzar a los dieciseisavos de final.

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De otro lado, hay mucha expectativa por el nivel de la plantilla, pues cuenta con figuras de Europa y un proceso que dio sus frutos en el Torneo de Repechaje, donde obtuvo el cupo a la Copa del Mundo frente a Jamaica en Guadalajara, en marzo de 2026.

“Después veremos el segundo partido”

Durante una charla con el canal deportivo Win Sports, el entrenador Sébastien Desabre se refirió a la expectativa por verse con los colombianos, el otro rival fuerte en el grupo K, y determinaría si los africanos continúan o no en el camino a la siguiente fase.

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El francés dejó claro que aún no quiere preparar ese partido, pues el objetivo es hacerle frente a la plantilla de Cristiano Ronaldo, candidato al título, y después de eso, sí se enfocará en la Tricolor.

Sébastien Desabre, técnico de la República Democrática del Congo, se enfoca en ganarle a Portugal en el debut del Mundial 2026 - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters
Sébastien Desabre, técnico de la República Democrática del Congo, se enfoca en ganarle a Portugal en el debut del Mundial 2026 - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters

“Empezamos con Portugal, estamos enfocados en Portugal, después veremos el segundo partido. La concentración está en el primer juego”, fueron las palabras del timonel de los africanos, cuya sede de concentración es Houston, Texas.

El regreso histórico de la República Democrática del Congo al Mundial 2026

La República Democrática del Congo regresa a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia, un hecho que representa un hito para el fútbol africano porque la última presentación mundialista del país, entonces nombrado Zaire, ocurrió en Alemania 1974.

La delegación llegó a Houston vestida con trajes negros y detalles que remiten al leopardo, símbolo nacional. El diseño, obra de Alvin Jmak, generó gran repercusión en redes sociales, donde muchos destacaron la conexión de la vestimenta con la identidad cultural del país.

Así llegó la selección de la República Democrática del Congo a Houston - crédito Maria Lysaker/IMAGN IMAGES vía Reuters
Así llegó la selección de la República Democrática del Congo a Houston - crédito Maria Lysaker/IMAGN IMAGES vía Reuters

El pase al Mundial se concretó tras superar a Jamaica en el repechaje intercontinental, un logro que reactivó el interés internacional sobre la selección africana. El equipo se suma así al grupo integrado también por Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Cronograma de actividades

La selección de la República Democrática del Congo cumplirá el viernes 12 de junio una agenda en Houston que incluye controles médicos, traslados y su primer entrenamiento en territorio de Estados Unidos, como parte de su preparación internacional.

La delegación saldrá en autobús hacia el estadio a las 4:00 p. m. para realizar la primera práctica de la gira en suelo norteamericano, tras una jornada enfocada en el seguimiento físico del plantel.

La República Democrática del Congo tendrá un duro trabajo antes de su debut en el Mundial 2026, por el grupo K - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters
La República Democrática del Congo tendrá un duro trabajo antes de su debut en el Mundial 2026, por el grupo K - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters

El cronograma comenzará con desayuno libre entre las 7:30 y las 10:00 de la mañana y una primera visita al área médica a las 10:00. El almuerzo será a las 12:30 p. m. y el segundo control médico está previsto para las 3:00 de la tarde. La cena quedó programada para las 7:30 p. m. A las 11:00 de la noche, los jugadores deberán permanecer en sus habitaciones.

Lista de convocados

Arqueros

  • Timothy Fayulu (FC Noah de Armenia)
  • Lionel Mpasi (Le Havre de Francia)
  • Matthieu Epolo (Standard de Lieja de Bélgica)

Defensas

  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham de Inglaterra)
  • Gedeon Kalulu (Aris Salónica de Grecia)
  • Chancel Mbemba (LOSC Lille de Francia)
  • Steve Kapuadi (Widzew Lodz de Polonia)
  • Axel Tuanzebe (Burnley FC de Inglaterra)
  • Dylan Batubinsika (Larissa de Grecia)
  • Rocky Bushiri (Hibernian FC de Escocia)
  • Arthur Masuaku (RC Lens de Francia)
  • Joris Kayembe (KRC Genk de Bélgica)

Volantes

  • Samuel Moutoussamy (Atromitos de Grecia)
  • Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille de Francia)
  • Gaël Kakuta (Larissa de Grecia)
  • Charles Pickel (Espanyol de Barcelona - España)
  • Noah Sadiki (Sunderland de Inglaterra)
  • Edo Kayembe (Watford FC de Inglaterra)

Delanteros

  • Théo Bongonda (Spartak Moscú de Rusia)
  • Nathanaël Mbuku (Montpellier de Francia)
  • Cédric Bakambu (Real Betis de España)
  • Simon Banza (Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos)
  • Fiston Mayele (Pyramids FC de Egipto)
  • Brian Cipenga (Castellón de España)
  • Yoane Wissa (Newcastle de Inglaterra)
  • Meschack Elia (Alanyaspor de Turquía)

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