Colombia y Costa Rica incautan 2,6 toneladas de cocaína en operación conjunta contra el narcotráfico

Autoridades de Colombia y Costa Rica detienen una embarcación y capturan a tres personas durante la incautación de un cargamento que tenía como destino final Estados Unidos. - crédito @PedroSanchezCol/X

Colombia y Costa Rica lograron incautar 2,6 toneladas de clorhidrato de cocaína durante una operación conjunta en aguas del Pacífico costarricense, en un operativo coordinado que representa uno de los golpes más recientes y contundentes contra las rutas marítimas del narcotráfico en la región. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, informó sobre el resultado a través de sus redes sociales y destacó la colaboración internacional como clave para el éxito de la acción.

El operativo, desarrollado en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, involucró a la Policía Nacional de Colombia, la Armada Nacional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica. Las autoridades interceptaron una embarcación tipo semisumergible que partió de la costa pacífica colombiana y tenía como destino final Estados Unidos. Durante la acción, resultaron capturadas tres personas, de las cuales dos eran ciudadanos colombianos y uno ecuatoriano.

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Según detalló el ministro Sánchez Suárez, “el narcotráfico perdió 2,6 toneladas de coca y más de 20 millones de dólares en una operación articulada entre Colombia y Costa Rica”. La información oficial indica que la droga pertenecía presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la compra del cargamento a grupos armados con presencia criminal en los departamentos de Nariño y Cauca.

Las autoridades de Colombia y Costa Rica aseguraron 2,6 toneladas de cocaína en una lancha interceptada en el Pacífico costarricense. - crédito @PedroSanchezCol/X

La incautación de los 2.600 kilogramos de cocaína se realizó en Cabo Matapalo, Costa Rica, un punto estratégico en las rutas marítimas hacia el norte del continente. El cargamento, de acuerdo con las autoridades, tenía como destino los mercados ilícitos en Estados Unidos y su decomiso evitó la comercialización de más de seis millones de dosis.

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El ministro reconoció el trabajo articulado de policías, marinos, investigadores y autoridades costarricenses. En su mensaje, resaltó: “Cuando las naciones cooperan, el narcotráfico retrocede”. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas y recordó los canales habilitados para la recepción de información sobre crímenes y reclutamiento infantil.

Pedro Sánchez resaltó la acción conjunta y el impacto económico para las redes criminales en un mensaje difundido en redes sociales. - crédito @PedroSanchezCol/X

Este resultado se suma a otras acciones recientes de la Armada Nacional de Colombia y agencias internacionales, quienes han intensificado la ofensiva contra las redes de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico. Según reportes de El Tiempo, en las últimas semanas se incautaron más de 5.400 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Caribe colombiano, en operativos que permitieron la captura de siete personas presuntamente involucradas en el transporte marítimo del estupefaciente.

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En la primera de estas acciones, unidades navales y aéreas detectaron una embarcación rápida tipo “Go Fast” en aguas del Caribe occidental. Tras una persecución, interceptaron la lancha en la que viajaban cuatro colombianos y un hondureño, hallando a bordo 161 bultos que contenían 4.049 kilogramos de cocaína. Las condiciones meteorológicas complicaron la operación, pero las autoridades lograron recuperar tanto a los detenidos como el cargamento, trasladándolos posteriormente a Cartagena para los trámites judiciales correspondientes.

Otra operación, también en el Caribe norte, permitió a la Armada Nacional interceptar una lancha que transportaba 1.390 kilogramos adicionales de cocaína, custodiada por dos colombianos. El cargamento fue identificado mediante pruebas técnicas y los capturados, puestos a disposición de la justicia por delitos relacionados con el tráfico y porte de estupefacientes.

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La Armada Nacional decomisó más de 5.400 kilogramos de cocaína en dos acciones recientes, afectando las rutas marítimas hacia Centroamérica y Norteamérica. - crédito Armada Nacional

Las estimaciones oficiales señalan que el decomiso de los 5.439 kilogramos de cocaína en el Caribe representa pérdidas superiores a 250 millones de dólares para las organizaciones narcotraficantes. Según el medio, estos golpes afectan directamente las estructuras logísticas y financieras de los grupos que controlan las rutas marítimas entre Colombia, Centroamérica y Norteamérica.

Las autoridades han subrayado que la cooperación internacional resulta esencial en la lucha contra el narcotráfico. La Armada Nacional enfatizó que continuará fortaleciendo las capacidades navales, aéreas y de inteligencia, así como los operativos conjuntos con agencias extranjeras, para impedir el uso de los corredores marítimos por parte de organizaciones criminales.

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El ministro Pedro Arnulfo Sánchez Suárez reiteró su reconocimiento a los equipos involucrados y exhortó a la ciudadanía a contribuir con información que permita avanzar en la lucha contra el crimen transnacional. “El Estado somos todos… y los buenos somos más”, concluyó.