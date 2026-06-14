Colombia

Shakibecca se pronunció ante los rumores de que reemplazó a Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

En redes sociales surgieron especulaciones apuntando que la imitadora venezolana fue la que los televidentes alrededor del mundo observaron en el estadio Ciudad de México

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La imitadora venezolana salió al paso de las especulaciones que rondaron en redes sociales sobre la identidad de la cantante durante la inauguración en el estadio Ciuda de México - crédito @shakibecca/Instagram

El pasado 11 de junio dio inicio la edición 23 de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, y lo hizo con la primera de las tres ceremonias inaugurales celebrada en el estadio Ciudad de México (tradicionalmente conocido como el Azteca).

La cuota musical de la jornada corrió a cargo de Maná, Belinda con Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin con Ryan Castro y, para el cierre, Shakira interpretando Dai Dai, la canción oficial del certamen, acompañada del nigeriano Burna Boy.

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La colombiana anunció en el lanzamiento de "Dai Dai" que las ganancias serían donadas para apoyar la educación y el deporte entre niños y niñas en situación de vulnerabilidad a nivel mundial - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
La colombiana anunció en el lanzamiento de "Dai Dai" que las ganancias serían donadas para apoyar la educación y el deporte entre niños y niñas en situación de vulnerabilidad a nivel mundial - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

En X, usuarios que seguían la transmisión en televisión compartieron capturas de pantalla y videos con aspectos concretos que los hacían dudar sobre la identidad de la barranquillera, particularmente debido al hecho de que utilizó gafas de sol durante la presentación, así como diferencias en el rostro y el cabello de la artista.

Por ese motivo, hubo quienes especularon con la posibilidad de que Shakira hubiese usado una doble, y en particular a la imitadora venezolana Rebeca Maiellano, conocida en la red como Shakibecca.

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Ante esta situación, la creadora de contenido salió al paso de los rumores en sus historias de Instagram, negando de forma categórica cualquier vínculo con la producción del espectáculo.

shakibecca
En varias oportunidades Shakira fue confundida con Shakibecca, especialmente en los conciertos de la colombiana - crédito Shakibecca/X

“Dejen su vacilación que yo estaba viendo a Shakira en el hotel St. Regis con mis amigos, no manchen. Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”, afirmó, compartiendo la evidencia que avalaba sus afirmaciones.

No es la primera vez que estas especulaciones tienen lugar. Cuando la barranquillera se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México, algunos usuarios la confundieron con Shakibecca, que fue captada en la zona VIP del evento, llevando a que la imitadora diera claridad sobre la situación.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Con la histórica presentación de Shakira en la playa de Copacabana el pasado 2 de mayo, se reanudó su gira mundial, que en el inicio de 2026 contó con una serie de fechas en Norte y Centroamérica.

En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

  • 13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)
  • 20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)
  • 23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)
  • 26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)
  • 10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)
  • 20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)
  • 25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)
  • 18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)
  • 21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

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