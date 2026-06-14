‘Dai Dai’ de Shakira fue elegida como la mejor canción de los mundiales, según una reciente encuesta

"Dai Dai" de Shakira fue elegida en una reciente encuesta como la mejor canción de los Mundiales - crédito @Shakira/YouTube

A las 8:00 p. m. (hora colombiana) del jueves 14 de mayo de 2026, el mundo conoció en su totalidad el regreso de Shakira a la banda sonora de la Copa del Mundo con Dai Dai, tema concebido especialmente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que dará inicio el próximo 11 de junio.

Esta es la cuarta vez en la que la barranquillera se lleva todas las miradas en la justa futbolera, teniendo en cuenta sus participaciones musicales en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil en 2014, haciendo su retorno dos décadas después de su primera aparición en uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

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La canción fue coescrita entre Shakira y el cantante británico Ed Sheeran, y contó con la participación del nigeriano Burna Boy, considerado como una de las figuras más influyentes de la música africana a nivel mundial en medio del auge que vive el afrobeats.

En medio del furor que genera la pista, recurrente en las transmisiones del torneo a nivel internacional, Billboard lanzó una encuesta el pasado 1 de junio en la que los lectores tuvieron la oportunidad de elegir la que consideraban como la mejor canción oficial en la historia de la Copa del Mundo.

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El lanzamiento de “Dai Dai” marca el regreso de Shakira a la música mundialista, con la colaboración de Burna Boy y una fusión de ritmos latinos y africanos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube

En las votaciones la barranquillera fue protagonista, aunque no sin cierta dosis de sorpresa. Y es que, si bien se ganó su reconocimiento como “la reina de los Mundiales” especialmente luego del éxito que tuvo con Waka Waka (This Time for Africa) en el Mundial de Sudáfrica 2010, no fue esta la más votada.

Precisamente Dai Dai fue la preferida por los lectores, acaparando el 31,28% de los votos, mientras que Waka Waka reunió el 26,65% de las preferencias. Con esos dos resultados, Shakira concentró más de la mitad de los votos totales.

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"Waka Waka" terminó en la segunda posición de la encuesta realizada por Billboard - crédito captura de pantalla Shakira / YouTube

El podio lo completó Ricky Martin con La copa de la vida, tema oficial del Mundial de Francia 1998, que obtuvo el 24,73%. Más atrás quedaron We Are One (Ole Ola), de Jennifer Lopez, Pitbull y Claudia Leitte —creada para Brasil 2014—, con el 8,01%, y The Time of Our Lives, de Il Divo y Toni Braxton, correspondiente al Mundial de Alemania 2006.

La votación, abierta al público desde el 1 de junio, incluyó canciones oficiales de la FIFA desde 1990. Entre las que no superaron el 2% figuraron Hayya Hayya (Better Together), de Trinidad Cardona, Davido y Aisha; Boom, de Anastacia; Un’estate italiana, de Edoardo Bennato y Gianna Nannini; Live It Up, de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi; y Gloryland, de Daryl Hall.

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Shakira celebró la aparición de “Dai Dai” en el Top 50 de Spotify Global

La cantante compartió una grabación mientras compartía la noticia con sus seres queridos - crédito @shakira/Instagram

Justamente el éxito de la canción oficial del torneo actualmente en marcha le dejó una buena noticia a la colombiana, pues entró en el Top 50 de Spotify Global esta semana, en el puesto 13.

La cantante compartió la noticia en sus historias de Instagram, y subió un video con su reacción a la noticia. Sentada sobre su cama, se mostró saltando emocionada por el éxito de su composición.

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“Cuando te despiertas y ves que estás en el #13 de Spotify Global, y todo lo que quieres es compartirlo con las personas que más amas”, añadió Shakira en el texto.

Dai Dai fue presentada en el evento Global Citizen NOW, celebrado en Nueva York, y además de ser canción oficial de la Copa del Mundo, apoyará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. El objetivo de la iniciativa es reunir 100 millones de dólares al cierre de esta edición. El dinero será destinado a facilitar acceso a la educación y al deporte a niños y niñas de todo el mundo.

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Por su parte, Sony Music sumará una contribución igualitaria en los primeros 250.000 dólares recaudados. Además, la artista aportará un dólar por cada entrada vendida en la etapa estadounidense de Las Mujeres Ya No Lloran Tour al mismo fondo educativo.