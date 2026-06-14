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Millonarios le daría un vuelco a su nómina para el segundo semestre de 2026: tendría lista otra baja

El conjunto azul tendría una novedad enorme en una de las posiciones que más problemas le trajo a lo largo del primer semestre de 2026

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Millonarios
Millonarios avanza con el rearmado de la nómina para el segundo semestre de 2026, con muchas posiciones por reforzar - crédito Millonarios FC

Millonarios no quiere ceder más terreno en el fútbol colombiano, pues luego de ser eliminado en la primera ronda de la Liga BetPlay y en fase de grupos en la Copa Sudamericana, quiere salir campeón en el segundo semestre de la estrella 17 y la Copa BetPlay.

Para eso, los embajadores alistarían un enorme cambio en la plantilla, pues un jugador saldría de la institución por bajo rendimiento y en medio de las críticas de los aficionados, que lo acusan de ser responsable de las dos eliminaciones a nivel local e internacional por sus equivocaciones.

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De otro lado, a Millonarios le llegaría una buena cantidad de dinero por la venta de un jugador que tenía a préstamo en el exterior, tal como pasaría con Álvaro Montero, que sería comprado por Vélez Sarsfield para negociar su traspaso a Boca Juniors, que siente interés en el guardameta.

Salida casi inminente

Los azules tienen muchas posiciones por reforzar, pues le causaron problemas en los primeros seis meses de 2026 y costó que se quedara sin título, pese al cambio de entrenador y que tuvo un buen momento de rendimiento entre marzo y abril, pero no fue suficiente.

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Diego Novoa sería una de las primeras salidas a confirmarse en Millonarios, ya que termina su contrato el 30 de junio y la junta directiva no contaría con la intensión de renovarlo por más tiempo, debido a su bajo nivel y errores que costaron resultados en liga y Sudamericana.

Diego Novoa
Diego Novoa se iría de Millonarios después de dos años y medio en la institución - crédito @PSierraR/X

Según Felipe Sierra, la decisión sobre el portero es casi un hecho, aunque desde la institución no han comunicado nada, ya que también trabaja en buscar nuevos porteros para el segundo semestre y, con la desvinculación del guardameta, los planes cambiarían por completo.

Debido a que Millonarios no contaría más con Guillermo de Amores, ahora saldría al mercado de fichajes por dos porteros, uno de ellos sería extranjero y el otro colombiano, la idea es que uno de ellos sea alguien de experiencia y de alto rendimiento, mientras que el otro sería un hombre de proyección.

Diego Novoa y Guillermo de Amores
Diego Novoa y Guillermo de Amores no le han dado confianza a Millonarios bajo los dos palos, así que el club empezó a buscar portero - crédito Millonarios FC

Todo esto se da un año después de que Álvaro Montero dejara a los azules tras casi cuatro años en el arco, se fue a préstamo a Vélez Sarsfield y le sirvió para ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Colombia, gracias a esa trayectoria internacional que fue el factor diferencial.

Venta importante para el fútbol argentino

Instituto avanzó en las últimas horas para comprar parte de los derechos deportivos del delantero Jhon Córdoba y asegurar su continuidad, a días de que venza el préstamo que lo vinculó al club. La dirigencia negocia con Millonarios para ejecutar la opción por el 50% de su ficha, con plazo límite el 30 de junio.

La operación podría ampliarse: desde el Ballet Azul manifestaron interés en desprenderse de un porcentaje mayor del pase, entre el 80% y el 90%, una alternativa que Instituto evalúa mientras discute la modalidad de pago para cerrar el acuerdo.

Jhon Córdoba fue presentado como nuevo jugador de Instituto de Córdoba - crédito Instituto de Córdoba
Jhon Córdoba juega en Instituto de Córdoba desde julio de 2025, a préstamo desde Millonarios - crédito Instituto de Córdoba

Córdoba, de 25 años, llegó a Instituto en julio de 2025 cedido por 12 meses, con una cláusula que habilitaba una extensión por seis meses. El rendimiento del atacante en la última temporada llevó al club a decidir la compra de una parte de sus derechos. En paralelo, el representante del futbolista aseguró que existen propuestas de otros equipos interesados en quedarse con el delantero.

Nacido el 15 de julio de 2000 en Pereira, Colombia, Córdoba mide 1,84 metros. Antes de su arribo a Instituto, jugó en Millonarios y pasó por Atlético Bucaramanga, Deportivo Malacateco, Fortaleza CEIF y Atlético Huila, además de que salió campeón en 2024 con el Leopardo.

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