Atlético Nacional acabaría con todo por el fracaso en la Liga BetPlay: despediría a pieza clave en los últimos títulos

Nacional quiere hacer un timonazo en su proyecto deportivo, luego de perder la Liga BetPlay y ser eliminado de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Parece que se avecina una nueva etapa en Atlético Nacional, pues la derrota en la final de la Liga BetPlay provocó que se inicie un cambio total en la manera como se llevaba el proyecto deportivo que arrancó a mediados de 2024, por la llegada del presidente Sebastián Arango.

El verde despediría a uno de sus hombres más importantes en los últimos dos años, pues fue una pieza clave para cuatro de los trofeos de la institución en el fútbol colombiano, pero debido al desgaste con la dirigencia y los aficionados, vería la puerta de salida en los próximos días.

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Dichos cambios comenzaron el viernes 12 de junio, cuando Nacional anunció la salida del técnico Diego Arias, uno de los señalados por perder el título frente a Junior, y reveló que una de las razones de su desvinculación fue por quedar eliminado en la Copa Sudamericana ante Millonarios.

Posible baja de peso en Nacional

Los antioqueños, acostumbrados a conseguir, al menos, un trofeo por temporada desde 2021, no quieren darse el lujo de repetir lo ocurrido en el primer semestre de 2026, cuando cayó en fase previa de la Sudamericana y en la final de liga tras ser goleado en la ida por 3-0, a manos del Junior.

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Es por eso que Gustavo Fermani sería despedido de Atlético Nacional en los próximos días, según la información de periodistas como Juan David Londoño y Felipe Sierra, pues el club ya no estaría conforme con su trabajo en los últimos meses, sobre todo porque no se consigue la estrella desde 2024.

Todo parece indicar que Nacional no seguiría con su director deportivo Gustavo Fermani por el fracaso en la Liga BetPlay - crédito @juandl84/X

“Tras 2 años y 2 meses en el cargo, Gustavo Fermani dejará de ser el gerente deportivo de Atlético Nacional. Sus colaboradores Amílcar Bona (secretario técnico) y Julián Tartaglia (gerente del fútbol formativo) tampoco seguirán en el club”, señaló Londoño en su cuenta de X.

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Fermani se iría de Nacional en medio del proceso para buscar técnico, pues Luis Arturo Henao, periodista de Espn, aseguró que uno de los candidatos del director deportivo era Alberto Gamero, que se encuentra libre, pero no le alcanzaría el tiempo y empacaría maletas.

Gustavo Fermani asumió como director deportivo de Atlético Nacional el 8 de abril de 2024 - crédito Atlético Nacional

El argentino se despediría de Nacional con los títulos de la Liga BetPlay y la Copa Colombia 2024, así como la Superliga y Copa Colombia 2025, repatrió figuras como Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Matheus Uribe y David Ospina, y contrató jugadores del nivel de William Tesillo, Alfredo Morelos, Marino Hinestroza, entre otros.

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“Todos pedían que saliera”

Diego Arias rompió el silencio después de anunciarse su desvinculación de Atlético Nacional, el 12 de junio, y reveló a El VBar Caracol que todo se dio tiempo antes de la oficialización del club, por decisión de la junta directiva y el presidente Sebastián Arango se encargó de darle la noticia.

“Todo el proceso en Atlético Nacional fue con mucha cercanía y calidad humana. Después de la final, el día martes, nos reunimos en el club y hablamos sobre el partido, lo que podría ser el siguiente torneo, pero estaba la posibilidad de no continuar. Después de que se reunieron las personas encargadas de tomar la decisión, el presidente, de una forma muy amistosa, me dijo que había que tomar decisiones”, afirmó.

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Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, es el principal señalado por la caída en la final de la Liga BetPlay 2026-I - crédito Colprensa

El técnico añadió que su cargo quedó a consideración de los directivos desde la caída en la Copa Sudamericana, a inicios de marzo de 2026: “En el momento en que todos pedían que saliera de la dirección del primer equipo, después de la derrota ante Millonarios, la gente hubiera pensado que mi salida era lo justo, pero en su momento la decisión fue mantenerme, porque se confiaba en el proceso que estábamos haciendo, a pesar de ese resultado”.