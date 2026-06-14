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Sofía Vergara no escatimó los elogios para Cristiano Ronaldo: esto dijo la actriz sobre su físico

Durante una entrevista, la colombiana admitió que animaría a la selección de Portugal en el Mundial, por el buen parecido del “Bicho”

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Aunque apoya a Colombia, Sofía Vergara expresó su deseo de que Portugal gane la Copa del Mundo por la presencia de Cristiano Ronaldo - crédito @sofiavergara/Instagram y Rodrigo Antunes/REUTERS
Aunque apoya a Colombia, Sofía Vergara expresó su deseo de que Portugal gane la Copa del Mundo por la presencia de Cristiano Ronaldo - crédito @sofiavergara/Instagram y Rodrigo Antunes/REUTERS

Producto de la disputa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Sofía Vergara volvió a quedar en la mira de los medios de comunicación, debido a que se viene desempeñando como uno de los rostros visibles del torneo de selecciones más importante del mundo.

La “Toty” fue invitada al programa Despierta América de Univisión y admitió que era simpatizante de la selección de Portugal, que comparte grupo con Colombia en el grupo K de la primera fase. Sin embargo, aclaró que su motivación obedecía a una cuestión más ligada a la admiración personal que al análisis futbolístico.

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Fue así que la actriz y empresaria elogió a Cristiano Ronaldo, al que describió como un ejemplo de dedicación física que “le dan ganas de ponerse en forma”.

“Yo creo y quisiera que Portugal por Cristiano Ronaldo”, afirmó la actriz colombiana de 53 años ante las risas cómplices de la conductora del programa. Cuando le señalaron que esa no era razón suficiente para apoyar a una selección, Vergara fue directa: “Ese hombre está hermoso. Mira lo que es la dedicación”.

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La conductora terminó por darle la razón y sumarse al deseo de que el “Bicho”levante el trofeo en la que podría ser su último presencia en una Copa del Mundo.

La actriz, que en principio apoya a su Colombia natal, no ocultó la fascinación que le genera el delantero portugués de 41 años. “It makes me wanna be fit”, dijo en inglés, antes de volver al español para insistir en que la figura del astro trasciende el fútbol y conecta con el cuidado de la salud. “Hay que darle la copa”, remató entre risas.

Cristiano Ronaldo lució su esbelta figura en la previa a su estreno en el Mundial 2026
Portugal se instaló en el Four Seasons Resort Palm Beach, donde concentrará durante toda la primera ronda del torneo. Allí Cristiano Ronaldo dio de qué hablar con su figura tonificada - crédito @cristiano/Instagram

El comentario llega apenas un día después de que el futbolista pisara suelo estadounidense al frente de la expedición portuguesa. La selección lusa aterrizó el viernes 12 de junio en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, sede de su concentración durante la fase de grupos. El capitán y Bernardo Silva fueron los primeros en descender de la aeronave, ante los medios de comunicación acreditados.

Desde allí, el plantel se trasladó al Four Seasons Resort Palm Beach, el hotel donde permanecerá alojado durante toda la primera ronda del certamen. A su llegada, Cristiano no tardó en causar furor en redes sociales luego de compartir algunas fotos luciendo su figura tonificada, dándole la razón a los comentarios de Vergara.

Ronaldo llega al torneo con números que respaldan el entusiasmo de Vergara: 28 goles y dos asistencias en la temporada 2025/26 con el Al Nassr en la Liga Profesional Saudí. Antes de partir, el propio jugador pidió calma respecto a las expectativas: “Es importante empezar bien, hacerlo bien en el primer y segundo partido y terminar primero en el grupo. Luego vamos partido a partido, pero sin la expectativa de ganarlo todo. Tiene que ser paso a paso”, declaró en rueda de prensa en Lisboa.

Portugal debutará ante República Democrática del Congo en Houston y luego enfrentará a Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Marco Bello/REUTERS
Portugal debutará ante República Democrática del Congo en Houston y luego enfrentará a Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Marco Bello/REUTERS

Portugal debutará en el Mundial el miércoles 17 de junio ante la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston. Después se medirá ante Uzbekistán, también en Houston, el 23 de junio, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Colombia en Miami.

Sofía Vergara causó furor en el primer partido de Estados Unidos en el Mundial 2026

LOS ANGELES (United States), 12/06/2026.- Colombian actor Sofia Vergara (R) and US actor Owen Wilson chat before the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Paraguay, in Los Angeles, California, USA, 12 June 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
Sofía Vergara y Owen Wilson asistieron a la victoria de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay en su debut en el Mundial 2026 - crédito Chris Torres/EPA/EFE

Poco antes de la entrevista, la actriz colombiana estuvo presente en el partido entre Estados Unidos y Paraguay disputado en Los Ángeles el pasado 12 de junio, y que se saldó con una goleada del equipo anfitrión sobre la Albirroja por 4-1.

La “Toty” se sumó a la gran cantidad de celebridades que estuvieron presentes en el juego, compartiendo especialmente con el actor Owen Wilson, con el que se encuentra trabajando por estos días como cara de Telemundo durante el certamen.

Vergara no solamente disfrutó del espectáculo deportivo y musical en el que se presentaron Katy Perry, Lisa, Anitta, Future, Rema y Tyla, sino que también estuvo opinando en la cadena norteamericana sobre fútbol y dando sus impresiones sobre la organización del evento.

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