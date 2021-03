Esposados hasta en el baño: el castigo que unió a los participantes de Omega en Desafío The Box

Foto: capturas video Caracol Televisión.

En una nueva prueba de ‘Premio, castigo y sentencia’ en la ciudad de las cajas ubicada en Tobia, Cundinamarca, los participantes de la edición del Desafío: The Box se enfrentaron para tener un día de spa y evitar estar esposados por 24 horas. El equipo Beta se declaró ganador y, en acuerdo con la estrategia que establecieron desde el inicio de la competencia, sentenciaron y castigaron al equipo Omega.

Desde el pasado 15 de marzo, los colombianos empezaron a ver en sus televisores la nueva edición del tradicional ‘Desafío’ de Caracol Televisión. El reality show se ha realizado cada año, a excepción del pasado 2020, cuando, al igual que otros grandes eventos y programas que solían disfrutar los ciudadanos, tuvo que ser cancelado por la pandemia del coronavirus.

En esta nueva edición, durante el inicio de la segunda semana de la trasmisión, se confirman las estrategias de juego y, mientras en algunos equipos se refuerzan las amistades entre los logros y las adversidades, en otros ya se están planteando pedirle a los más débiles que abandonen el juego. El equipo azul (Beta) ganó el desafío de ‘premio, castigo y sentencia’, y confirmó su estrategia sentenciando al equipo rosado (Omega), además, esposándolos por varias horas.

En esta ocasión, el castigo para el equipo Omega fue estar esposados entre ellos durante 24 horas y realizar todas sus actividades de esa manera. Aunque las condiciones del equipo no son las mejores, pues no tenían comida, ni servicios públicos, ni camas, y todos están sentenciados a muerte, los integrantes de este equipo decidieron afrontar positivamente la situación.

A pesar de que ‘Pipe’, líder de ese equipo, manifestó que le parecía “muy humillante” la situación en la que se encontraba junto a sus compañeros e hizo un jalón de orejas para que todos se concentraran más durante las pruebas, los integrantes del equipo manifestaron que debían aprovechar las adversidades para unirse más.

Como muchos los creían, una de las situaciones más incómodas que vivieron fue ir al baño, puesto que algunos participantes no pudieron aguantar sus necesidades fisiológicas y debieron recurrir a usar las manos de sus compañeros para ir a hacer sus necesidades. Los siete integrantes de Omega se reunieron en torno al baño e iniciaron a planear una buena estrategia para que todos pudiera realizar sus necesidades, especialmente las mujeres, sin sentirse muy observados.

Mientras en Omega se reforzaban las amistades a través del castigo, en la casa de Beta, los ganadores, la presentadora Daniella Álvarez apareció con un equipo de masajes y demás tratamientos para consentir a los ocho integrantes de este equipo. En ese encuentro, la presentadora vivió un emotivo momento en el que los jugadores le manifestaron que ella era la motivación de todos para no rendirse.

“Dani, te queremos decir que para nosotros eres un gran ejemplo. Esta semana estuvimos sin comida, pero todos decíamos si Daniella está acá y se feliz, ¿por qué no vamos a poder pasar unos días sin comer y estar bien?”, tomó la palabra Tin Castro, capitán del equipo.

Sin embargo, el mal ambiente se vivía en la casa del equipo morado (Alpha), donde los jugadores estaban discutiendo por el mal rendimiento que han tenido durante toda la competencia, pues no han ganado una sola prueba y, de hecho, en la mayoría han terminado de últimos. Los integrantes de este equipo coinciden en que tienen dos problemas que no los dejan avanzar, según ellos, se trata de ‘Gabi y ‘JuanDa’, dos concursantes que no han dado lo mejor de ellos para ganar.

Aunque ambos jugadores han manifestado sus disculpas con el equipo, pues reconocen sus errores, fue la lesión de Gabriela en la última competencia la que dejó abiertas las opciones del equipo para que ella abandone la competencia. En unas conversaciones de detrás de cámara, algunos integrantes de Alpha esperaban que los Beta sentenciaran a muerte a alguno de sus jugadores más débiles, pero claramente la estrategia del equipo azul es debilitar a sus contrincantes más fuertes.

Tras la lesión de Gabi en el hombro, por la que tuvo que salir de la cas e ir a un centro médico, Tiffi y Cami hablaron con los demás sobre la posibilidad de que por la herida Gabi no pudiera seguir en la competencia. “La verdad, eso nos favorecería, pero si no deberíamos decirle, saber si ella quiere seguir en la competencia, que lo demuestre, o ganemos y la sentenciamos a ella a la próxima”, manifestaron.