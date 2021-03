La modelo de OnlyFans Aída Cortés lanzará réplica de sus partes íntimas como juguete erótico

Aída Cortés se volvió famosa en redes sociales por las polémicas declaraciones que dio sobre su trabajo en la popular plataforma para adultos Onlyfans. La santandereana reveló cuánto dinero gana vendiendo contenido sensual y sexual en este escenario digital.

En una entrevista con la emisora colombiana W Radio, la exmodelo webcam santandereana, que estuvo entre las tres más taquilleras del país, explicó el funcionamiento de esta plataforma virtual que se encuentra en auge mundial, especialmente durante la pandemia.

“Estoy empezando, espero ganar mucho más, pero hasta el momento han habido facturaciones muy buenas, alrededor de 90 a 120 millones de pesos mensuales. Y tranquilita no, porque es logística: conseguir nuevos escenarios, traer, llevar, crear nuevas ideas, meterle creatividad, comprar implementos, negociar, convencerlos que renueven la suscripción”, explicó Cortés al medio radial, hace unos meses.

Recientemente, la modelo de OnlyFans contó a sus seguidores por medio de un video en su cuenta oficial de Instagram, que lanzaría un juguete sexual , el cual será una réplica exacta de sus partes íntimas.

“Les traigo una novedad súper bacana que sé que a más de uno le va a gustar. Voy a sacar la réplica de mi vagina en un juguete sexual. El molde va a ser exactamente el mismo para que ustedes lo disfruten”, detalló la colombiana.

Asimismo, afirmó que hacía esto con la intención de que su público sea feliz y pueda disfrutar mucho, “dándoles un poco de ella hasta donde más puede”.

“Me gusta innovar, me gusta ir más allá y esto es un plus muy bacano. No cualquier nena lo tiene”, agregó la mujer.

En el video, Cortés señaló que ya se reunió con un laboratorio especializado para ultimar todos los detalles de la fabricación del objeto erótico. Aunque no entregó la fecha exacta del lanzamiento, si dijo que tiene planeado tenerlo listo aproximadamente en un mes.

Por otro lado, la joven también ha llamado la atención de los curiosos por protagonizar algunas controversias públicas como el incidente que vivió con un agente de tránsito, al cual habría atropellado por evadir un puesto de control hace algunos meses.

Recientemente, la modelo también protagonizó una situación parecida junto a su expareja, el comediante Anderson Niño, en Bucaramanga. En el programa de entretenimiento ‘La Red’ del Canal Caracol se dio a conocer el escándalo que se formó en una de las las discotecas más populares de la ciudad bonita.

De acuerdo con lo que comentó el periodista Frank Solano, la bochornosa situación se presentó luego de que Niño llegará al bar y notara que Cortés “no estaba en sus cabales”. Además de ello, el comediante confesó que no le gustó para nada los amigos con los que se encontraba.

“No van más, cortaron. Estos dos no terminaron de manera normal como nosotros, terminaron con un show de barrio bajo divino”, manifestó el presentador en el programa y agregó, “según él las cosas estaban extrañas”.

Por otro lado mencionó que fue tan grave el enfrentamiento, que tuvo que intervenir el personal de seguridad del establecimiento. En el programa de televisión también señalaron que al parecer, Aída estaba teniendo problemas en la relación debido a que él se había vuelto muy celoso y posesivo con ella.

“Anderson, según la modelo, sabía con quién había salido ella y en qué plan andaba. Por eso, indicó que él no tenía derecho a armarle tremendo escándalo, en el que tuvo que intervenir la seguridad del lugar”, precisó Solano.

