Usuarios denuncian que en el aeropuerto El Dorado les cobran $12.000 por una almojábana

Almojábana. Foto: Twitter (@jaramillolujan)

No es la primera vez que se registran denuncias en las que se reprochan los elevados costos de la comida en las cafeterías del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Esta vez, un usuario en Twitter publicó la imagen de una almojábana y denunció que es un ‘abuso’ el costo del producto, autóctono de Boyacá; su comentario desató toda una ola de críticas, comentarios y memes.

El usuario de Twitter compartió la fotografía del alimento en su cuenta y le preguntó a sus seguidores si $12.000 pesos, que es lo que cobran en la terminal aérea de la capital colombiana por la almojábana, les parecía costoso. En la foto se observa el nombre del producto, y la marca del establecimiento en la que distribuyen dicho bocadillo.

¿Qué opinan del valor de la almojábana en @BOG_ELDORADO pic.twitter.com/4MtqhsAVVI — Miguel Jaramillo Luján (@jaramillolujan) March 22, 2021

La ‘denuncia’ fue hecha por el usuario @jaramillolujan y logró que cientos de internautas le respondieran asegurando que es un “abuso” que en el aeropuerto cobren esa cantidad. En pocas horas, el tuit del hombre se viralizó en redes sociales, que ocasionó que este fin de semana ‘El Dorado’ fuera tendencia en Twitter y en repetidas ocasiones recibiera críticas con el hashtag #MuyCaro.

Sin embargo, aunque hubo muchos detractores de la publicación, también se observaron comerciantes que salieron en defensa de los precios que cobran en el aeropuerto y aseguraron que esos precios en la comida se deben al elevado valor del arriendo que tienen que pagar los locales que prestan sus servicios en dicha terminal aérea.

La respuesta del aeropuerto

Tras la polémica que se armó en redes sociales, el Aeropuerto El Dorado emitió un comunicado de prensa donde aseguró que las cafeterías y demás locales comerciales que hay dentro de la terminal definen “de manera autónoma el tipo de productos que venden y los precios estipulados, según la oferta y demanda de su establecimiento y atendiendo a variables como: flujo de pasajeros al que pueden acceder, ubicación, tamaño y características del espacio”, argumentaron, mientras citaron el código de la Constitución bajo la que se rigen para cobrar por los productos.

“La fijación de precios de los productos es responsabilidad exclusiva de cada tenedor de espacio dado que el artículo 88 de la Constitución Nacional reconoce la libre competencia como un derecho colectivo. OPAIN, siempre respetuoso de la regulación y normas aplicables, debe garantizar el derecho de libre mercado y la fijación de los precios por parte de los terceros que ofrecen productos o servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado”, se lee en uno de los apartes del comunicado.

Los memes

Tras la indignación de cientos de usuarios, los memes no se hicieron esperar y varios internautas aprovecharon la situación para mofarse de los precios y recordar a Ómar Ambuila y su hija, quienes, mediante presunta corrupción, tenían múltiples lujos en Colombia y otros países del mundo.

Cuando me compro tres almojabanas y un café en el aeropuerto El Dorado#MuyCaro pic.twitter.com/njyvc2eMDp — Chilango de 1 año en pandemia (@ElTioChilango) March 23, 2021

Mi papá tomando caldo de costilla a 50,000 en el dorado 🥲 https://t.co/Q4OYUpJ3sf — J U L I (@JulianaDue) March 23, 2021

Alina Lozano denunció que le cobraron $57.000 pesos por dos huevos

Por medio de un video, desde su cuenta de Instagram, la actriz, señaló que en el aeropuerto El Dorado, a pesar de que la plazoleta de comida no está abierta, algunos locales sí, y allí, en medio de su inocencia, pidió unos huevos revueltos por los que le cobraron $57.000 pesos.

“La plazoleta de comidas no está abierta, pero hay unos sitios, y me comí los huevos más caros de mi vida, no sé si gallina estrato 100. Nos comimos dos huevos pericos y 57.000 pesos, seguramente me están alimentando muy bien esos huevos, eso sí me pareció pues… en fin”, manifestó Lozano.





Alina, quien es muy activa con sus historias en la red social, publicó que se iba de vacaciones con su familia, en un viaje internacional, lo cual no la dejó dormir muy bien, pues, según la actriz, la pensadera de los documentos solicitados y que el reloj no le suene, para despertarse, fue una tortura.

Actualmente, la actriz es seguida por más de 88 mil fanáticos. Hace algunas semanas había denunciado que su cuenta había sido robada y que la estaban extorsionando por ella, pidiéndole 5 millones de pesos, sin embargo, la actriz logró recuperarla y continuar compartiendo sus elocuencias y eventos diarios de su vida.

Alina regresó a la pantalla gracias a la retransmisión de la telenovela ‘Pedro El Escamoso’ con su personaje de la viuda Nidia Pacheco, además de este personaje se ha destacado en producciones como Ana en “Los Canarios”, Ester Tellez en “Pobres Rico”, Helena Rojas en “El Bronx” y el más reciente, en la novela “Amar y Vivir” que está en Netflix, como Magola de Romero, madre de la protagonista.

Al ver la publicación, muchos seguidores la apoyaron, comentando que, “no es justo que esto le pase a nadie en el país”, además de dejar claro que no solo le ha pasado a ella, sino a muchas personas más que han comido en los restaurantes de este aeropuerto.