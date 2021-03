De “señor horrible” tildó Margarita Rosa de Francisco a Néstor Humberto Martínez por columna de opinión sobre Petro

Margarita Rosa de Francisco, actriz y líder de opinión, tildó de vergonzoso un artículo de Néstor Humberto Martínez, exfiscal general, en el que valoraba de manera negativa a Gustavo Petro. Foto: Redes, Colprensa

Margarita Rosa de Francisco, respetada actriz de la televisión y cine colombiano, es cada vez más activa políticamente por medio de sus redes sociales. Esta vez, quien también se desempeña como escritora criticó fuertemente la columna de opinión de Néstor Humberto Martínez, exfiscal general, en la cual el exfuncionario se despacha contra Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana.

En la pieza de opinión, titulada “Petro miente sin sonrojarse” y publicada en El Tiempo, Martínez afirma que el senador acude al “engaño y la mentira” para hacer que la gente confíe en su potencial programa de Gobierno.

“Por su carácter y sus convicciones, nadie le cree que realmente será un gobernante ajeno a las pasiones extremistas y que su modelo de productividad esté basado en un sistema de libre empresa. Bastaron sus anuncios”, aseveró el ‘Personaje del Año’ en 2017, según El Tiempo.

Además, citando supuestas mentiras de la entrevista de Petro con Semana, el exfiscal recalcó que el precandidato no es honesto al decir que respeta a la iglesia y por tildar de corruptos a aquellos que gobiernan desde hace “dos siglos”. Lo último, debido a que, según cita Martínez, la familia de Petro tiene “vínculos” con Álex Saab, refiriéndose a Carlos Gutiérrez Robayo, su concuñado.

Habló del archivado caso del ‘Petrovideo’ e, incluso, relató que encontró a Petro en 1998 sosteniendo una conversación con Hugo Chávez. “Lo encontré con Petro y otros dirigentes del M-19, encerrado en un salón del Capitolio. Discutían cómo lograr el ‘sueño bolivariano’. Al recordarle a Chávez que se le esperaba para la cena, me contestó que su principal compromiso era con su hermano Petro, quien lo había recibido años atrás en Santa Marta y lo había mantenido en una pensión, con ocasión de su exilio”, finalizó el también exministro del Interior en su columna publicada en el diario capitalino.

Ante esto, de Francisco no se guardó ninguna opinión frente al exfuncionario del Estado y el periódico que lo publicó. Recién salida de El Tiempo al haber abandonado su columna por diferencias con el periódico, la ‘Mencha’ expresó que siente vergüenza por el medio más leído del país.

“Ni los columnistas más serios que todavía quedan pueden decir absolutamente nada sobre este señor horrible que está conectado de forma umbilical con el dueño del periódico, el jefe de Colombia entera”, expresó la actriz, en una fuerte crítica a Luis Carlos Sarmiento Angulo, hombre más rico de Colombia y propietario de El Tiempo.

Trino de Margarita Rosa de Francisco

La relación que tiene Martínez con el diario capitalino es buena y, como anteriormente se citó, el entonces fiscal consiguió ser nombrado ‘Personaje del Año’ en 2017 por El Tiempo. A pesar de las críticas y nuevas revelaciones que prueban presunta negligencia en el caso de Odebrecht, en su momento, el diario afirmó: “Como nunca antes, las investigaciones por corrupción tocaron los más poderosos intereses”.

Por su parte, de Francisco escribió una columna de opinión para El Tiempo arremetiendo contra el dueño del diario, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Por esto, la actriz recibió una advertencia de la hija del magnate, Luz Ángela Sarmiento, diciéndole entre otras cosas que podría seguir en el medio si respetaba la honra y el nombre de Sarmiento.

En su comunicado, de Francisco dijo que su renuncia es fruto de una reflexión de su propia coherencia “ante el hecho de no poder seguir escribiendo libremente sobre temas como ese, así como lo hice al tocar otros muchos que me inquietaron con la misma intensidad”. Además, aclaró que sus posiciones u opiniones no son absolutas ni de “normas morales”, las cuales desprecia, sino que se trata de una lucha de valores dentro de sí misma.

Agregó que su tiempo en el diario la llevó a informarse con más rigor sobre la realidad de Colombia a causa de las razones que dio en su columna, donde señaló que quien elige presidente en el país no es Álvaro Uribe sino el empresario.

