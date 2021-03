Yeison Jiménez se molestó por ‘chisme’ que le armó Yina Calderón

Yina Calderón, vendedora de fajas y famosa por sus excentricidades, borracheras y fiestas, tuvo un encuentro poco amistoso con el cantante Yeison Jiménez que terminó en una discusión al día siguiente, en redes sociales.

Según contó Calderón, ella estuvo con un grupo en un establecimiento nocturno junto a ‘Brayan’ o ‘El Enano’, uno de sus más cercanos amigos. El evento, que era de música popular, reunió a varios de los intérpretes del género.

Entre ellos llegaron Yeison Jiménez y Alan Ramírez, pero al parecer el intérprete de ‘El desmadre’ no la quiso saludar y eso molestó a la empresaria. “¿Qué concepto se lleva usted de Yeison?”, le preguntó la influencer a ‘Brayan’, este contestó: “No, no, no, muy creído”.

Los dos hicieron varios comentarios sobre el cantante y le pidieron más humildad, aunque no detallaron cuál fue la situación que causó el descontento entre ambos. Yina aseguró que, aunque no le gustaba hablar de otras personas, iba a hacer la excepción para enviarle un consejo a Jiménez.

“Mi mensaje para Yeison y los demás es que no se les olvide, hijos, de dónde venimos. La vida lo pone a uno y después lo baja. Yo pocas veces hablo de la gente, pero siento que Yeison es demasiado creído, bájale al volumen, lindo”, aseguró la vendedora de fajas.

“A veces en la vida uno tiene mucho, pero a veces uno se da cuenta y no tiene nada. A veces la vida lo sube a uno, pero también lo baja”, fue el consejo que entregó la influenciadora al cantante.

Tras las críticas, el cantante de ‘Por qué la envidia’ empezó a recibir un sinnúmero de comentarios en sus redes sociales, en los que lo tildaban de creído e incluso llegaban a insultarlo.

Ante esa situación, que sorprendió a Yeison Jiménez al día siguiente de asistir al evento, decidió responder a uno de los comentarios en los que una seguidora le manifestaba estar decepcionada por lo que había contado Yina Calderón y su amigo. “Lo creía más humilde por ser de Caldas; acá en esta tierrita nos caracterizamos por la humildad. Qué mal que nos representa”, escribió la señora.

Jiménez aseguró que, iba a responder a ese mensaje y a ninguno más con el fin de aclarar la situación y dar su versión de los hechos, para terminar la polémica y los comentarios que estaba recibiendo en sus publicaciones.

“Llegué a un sitio donde me dejaron en el segundo piso porque estaba muy lleno, subió ese muchacho y me dijo que bajara a cantarle a Yina, y le dije que no podía hacerlo. Me dijo que tenía que hacerlo porque era Yina”, escribió el cantante.

Jiménez enfatizó que tras la insistencia de ‘Brayan’, él le contestó con firmeza “¡no puedo hacerlo!”. Al parecer, el amigo de Yina Calderón se devolvió a la mesa y le narró a la influencer otra versión de los hechos que le causó indignación.

“Luego ella subió y me saludó y me dijo que lo había tratado mal. Delante de ella le pregunté tres veces: dígame si en algún momento lo traté mal y él mismo le respondió a ella ¡no!”, indicó Jiménez a través de su comentario en redes sociales.

Imagen: Instagram @rastreandofamosos.

“Así que quiero que sepan algo, ¡el borracho no era yo! Y no es mi obligación TENER que cantarle a alguien porque sea generador de contenido o algo así! Luego le di las gracias a ella porque he visto que escucha mi música y ya, ¡se fue! Y despierto con este chisme, menos mal había varias personas conmigo y todos salimos de una cena, así que nadie estaba borracho y están de testigos! todo lo demás que estén diciendo es mentira”, puntualizó el cantante.

Según dejó ver Calderón en sus historias de Instagram al día siguiente, el cantante Alan Ramírez sí continuó la fiesta con ella en un apartamento y con cerveza y canto siguieron la fiesta en la mañana siguiente.

