‘Nubia e hijos’, la familia campesina youtuber que llega a los premios India Catalina

“Hoy les vamos a contar cómo una familia campesina se decidió volver youtuber”, con esa frase de Jeimer Alejandro en el primer video de la familia, publicado el 29 de abril de 2020 en la plataforma, la familia Riveros Gaona se ganó el corazón de los colombianos y varios seguidores de otras partes del mundo.

Ahora, casi un año después de haber iniciado el proyecto, celebran ser la primera familia campesina en llegar a los premios de la televisión colombiana. El certamen de los India Catalina los nominó en su edición 37° en la categoría ‘Mejor influencer con contenido audiovisual on line’.

“Hola amigos!!!! Somos la primer familia campesina nominada a un premio India Catalina, Gracias por tanto apoyo que nos han dado, esperamos que nos sigan apoyando votando por nosotros. Categoría mejor influencer con contenido audiovisual. Gracias los queremos!!!”, fue el mensaje que compartieron en su cuenta de Instagram.

Por medio de sus historias también invitaron a votar por ellos en los premios. Sin perder el hablar pausado del primer video, pero con más confianza ante la cámara, Jeimer contó: “Estamos super contentos porque fuimos seleccionados para el premio de la India Catalina”. Nubia Gaona complementó a su hijo y dijo: “Somos la primera familia campesina que vamos a representar el campo, lo más hermoso que Dios nos ha regalado”.

Este no es el único reconocimiento que han recibido. Recientemente YouTube los reconoció como uno de los canales más populares en 2020 de la plataforma. Pero también, su trabajo audiovisual les ha permitido viajar a otros departamentos, conocer a otros youtubers colombianos, sumergirse por primera vez en una piscina y ayudar a otras personas con los beneficios que las marcas les han entregado.

Señalan que, ese canal de YouTube les cambió la vida, pues jamás imaginaron conseguir todo lo que tienen ahora. Incluso, después de su reconocimiento, más campesinos han decidido arrancar sus propios canales. que ‘Nubia e hijos’ han ayudado a promocionar.

Según una entrevista de BBC Mundo, Nubia y sus hijos tuvieron la idea de visibilizar las labores campesinas a través de videos. No tenían conocimiento en grabación, edición o en el ‘formato youtuber’ y decidieron comentarle a una vecina de su casa, ubicada en Potrero Grande del municipio de Chipaque, en Cundinamarca. Juliana Zapata se aprestó, puso su cámara y les pidió paciencia porque sabía que requería de constancia y trabajo; nunca pensó que, después del primer video, serían virales.

“Humilde familia campesina cansada de las pérdidas con sus productos agrícolas debido a la alta cantidad de intermediarios, decide volverse YouTuber para enseñar a las personas como cultivar en sus casas o apartamentos”, fue la primera descripción.

En su canal, ‘Nubia e hijos’ enseñan a aprovechar los desechos orgánicos, cuentan el proceso para cultivar productos agrícolas, instruyen en la elaboración de huertos, muestran cómo se hacen amasijos, arepuelas o arequipe; e incluso realizan denuncias sobre la situación de los campesinos en el campo colombiano.

Así han completado 736 mil seguidores en YouTube, 353 mil seguidores en Instagram y más de 70 mil en Twitter.

Con esa fama, algunas empresas y marcas han otorgado regalos y beneficios a la familia youtuber. Con esos obsequios, ‘Nubia e hijos’ han logrado ayudar a sus vecinos. Recientemente regalaron datáfonos para que los empresarios puedan recibir transacciones en tarjeta para la venta de sus productos, entregaron computadores portátiles a niños y niñas para estudiar, y ofrecieron kits escolares para aquellos que no tienen la posibilidad de adquirirlos.

“Como mujer campesina a veces he tenido que pasar situaciones muy difíciles pero nunca me he sentido mal de ser quien soy y por el contrario me siento feliz y orgullosa de ser una mujer campesina y poder visibilizar nuestra hermosa e importante labor”, ha dicho Nubia a través de las redes.

