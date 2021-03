La divertida reacción de Mike Bahía al ser besado por un hombre

Mike Bahía se ha convertido en uno de los artistas más queridos en redes sociales en los últimos años, y no solo por su música sino también a su gran carisma y ocurrencias, que cautivan a todos sus seguidores. Esta vez no fue diferente, cuando por medio de un video, que compartió en su cuenta de Instagram, mostró una particular escena que hizo divertir a sus fans.

En el clip se ve al artista sentado frente a la cámara con sus ojos cerrados, mientas un hombre lo masajea con un pequeño aparato. En el momento que disfrutaba de la atención, Bahía expresa “esto está increíble”, a lo que el sujeto responde: “una nota, ¿no?”.

En ese momento, el hombre decidió sorprenderlo besando su frente, algo que tomó por sorpresa al intérprete de ‘Buscándote’, quien enseguida abrió los ojos. “Un besito de la bendición, papi, espero te guste, que te vaya súper bien”, expresó el hombre al darle el beso y le dice al que graba: “¿Creíste que se iba a salvar?, no hermano olvídalo, tremendo tipo”.

Mike tartamudeo y le respondió “no, ya te iba a hablar de mi mujer pero cambiemos el tema”, y empezó a reírse a carcajadas.

Bahía quiso compartir la escena con sus seguidores y aprovechar para hacer un divertido comentario. “Este pana es un personaje. Me fui de beso y todo ojalá mi novia no se entere”, escribió.

Sus seguidores no dudaron en reaccionar al video y lanzar jocosos comentarios. “Los únicos besos que le gustan a @mikebahia son los de @greeicy con la cara que puso y de paso se puso rojo”, “El beso en la frente significa respeto y admiración, no se asuste jajaja”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación. Por su parte, Greeicy Rendón, con quien lleva muchos años de relación, también comentó: “Jajajajajajajjajajajajajjaaj cevivoooooooooo”

De hecho hace unas semanas, los artistas cumplieron ocho años de estar juntos y Mike celebró la fecha como nunca antes lo había hecho. El cantante publicó un video de hace tiempo junto a su novia, donde escribió como descripción: “8 años compartiendo el camerino, sigues siendo el coro de mis canciones”.

Aunque parezca algo bastante sencillo y común entre las parejas, Mike nunca había hecho un gesto como este durante toda la relación.

“Tuve que pararme del parche donde estaba, alejarme un poco y venir a decir que estoy sorprendida, porque después de nueve años de relación, es la primera vez que Michael me dice que felicitaciones”, dijo la artista en sus historias.

Además, Greeicy publicó el mismo video que había compartido Mike y puso: “Hoy cumplimos ocho años de compartir. Es la primera vez que Mike nos felicita por un año más (ni yo tengo claro el día exacto) y la verdad? … no ha sido necesario para entender y creer en la magia que hay”.

Respecto a su carrera musical, Bahía retomó con éxito sus presentaciones, luego de un año de haber parado debido a la pandemia. El artista ganador del Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, vendió el 100 % de sus primeros conciertos internacionales que hacen parte del ‘Detente tour 2021’.

Con conciertos en Miami, Orlando y Houston, Mike compartió con sus seguidores quienes corearon cada una de sus canciones luego de una larga temporada de distanciamiento, éxitos como ‘Detente’, ‘Cuenta Conmigo’ y ‘Quiéreme’, entre otras, logrando noches llenas de música y un gran repertorio de sus más recientes éxitos.

